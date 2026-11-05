Víctor Manuel Larios muere en el hospital tras choque en la carretera de Oro

Tres personas, entre ellas una niña de dos años, resultaron lesionadas la mañana de este martes 3 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al distrito de Coatepeque, en Santa Ana.

De acuerdo con los reportes preliminares, las tres viajaban en una misma motocicleta cuando ocurrió el percance. La información disponible no precisa el punto exacto de la carretera ni confirma si estuvo involucrado otro vehículo.

Equipos de socorro acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario. No se han divulgado sus identidades, la gravedad de las lesiones o una actualización sobre su estado de salud.

Las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación policial. Hasta el reporte consultado, no se había establecido una causa ni determinado responsabilidades por el siniestro.

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