Sucesos
Víctor Manuel Larios muere en el hospital tras choque en la carretera de Oro
Víctor Manuel Larios, residente de Altavista, fue identificado como el motociclista que falleció después de un accidente registrado la mañana de este jueves 5 de noviembre en la carretera de Oro, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con los reportes disponibles, Larios chocó contra un vehículo en el tramo comprendido entre San Martín e Ilopango. El impacto le provocó lesiones graves que requirieron atención hospitalaria.
El motociclista murió posteriormente en un centro asistencial, pese a recibir atención médica. No se han precisado su edad, el hospital al que fue trasladado ni la hora exacta del percance.
Versiones de testigos señalan una posible maniobra imprudente antes de la colisión, pero no se dispone de un dictamen oficial que establezca cómo ocurrió el accidente o quién tuvo responsabilidad. Esas circunstancias permanecen pendientes de esclarecer.
Sucesos
Choque en la carretera de Oro deja a motociclista lesionado en Soyapango
Un motociclista sufrió varias lesiones tras un choque registrado la tarde de este martes 3 de noviembre en la carretera de Oro, en el sector de Los Típicos, en Soyapango.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Soyapango, acudieron al lugar tras recibir la alerta y brindaron asistencia prehospitalaria al conductor.
La institución de socorro informó que el hombre fue estabilizado y posteriormente trasladado a un centro asistencial. No se precisaron la gravedad de sus lesiones ni el establecimiento donde recibió atención médica.
El reporte disponible no detalla cómo ocurrió el choque o si hubo otros vehículos involucrados. Tampoco se divulgaron la identidad y la edad del motociclista.
Sucesos
Motociclista es hospitalizado tras accidente en la Panamericana, cerca de La Cuchilla
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes 3 de noviembre sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Santa Tecla, acudieron al sector tras recibir la alerta y brindaron asistencia prehospitalaria al hombre.
La institución de socorro informó que el paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. No se precisaron el tipo de lesiones ni su gravedad.
El reporte disponible tampoco detalla cómo ocurrió el siniestro o si hubo otros vehículos involucrados. La identidad del motociclista y el establecimiento al que fue trasladado no fueron divulgados.
Principal
Niña de dos años y otras dos personas resultan heridas en accidente de motocicleta rumbo a Coatepeque
Tres personas, entre ellas una niña de dos años, resultaron lesionadas la mañana de este martes 3 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al distrito de Coatepeque, en Santa Ana.
De acuerdo con los reportes preliminares, las tres viajaban en una misma motocicleta cuando ocurrió el percance. La información disponible no precisa el punto exacto de la carretera ni confirma si estuvo involucrado otro vehículo.
Equipos de socorro acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario. No se han divulgado sus identidades, la gravedad de las lesiones o una actualización sobre su estado de salud.
Las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación policial. Hasta el reporte consultado, no se había establecido una causa ni determinado responsabilidades por el siniestro.