Vehículo se incendia en plena marcha en el barrio San Jacinto

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 en la carretera Litoral, cerca del puente San Pedro en el distrito de Acajutla (Sonsonate Oeste), dejó dos personas fallecidas y al menos dos lesionadas, según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC). Reportes posteriores identificaron a los fallecidos como Cristino Anzora y Claudia Mestizo, y elevaron a cinco el número de heridos que recibieron atención médica. Las imágenes difundidas por autoridades muestran un vehículo plateado (tipo pick-up) con daños severos en el frente y otro volcado, lo que sugiere un impacto de alta velocidad entre al menos dos unidades.

Equipos de la PNC acordonaron la zona y realizan las inspecciones técnicas para determinar las causas exactas, posibles excesos de velocidad, fallas mecánicas o imprudencias, y deducir responsabilidades penales. Los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario tras recibir atención prehospitalaria en el sitio. El percance se produce en un tramo de la carretera Litoral que históricamente registra alta siniestralidad en la zona occidental del país, especialmente en horarios nocturnos y con tráfico hacia o desde Acajutla.

Este hecho se enmarca en un panorama nacional preocupante: entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 18,818 accidentes de tránsito en El Salvador, con 13,541 personas lesionadas y 1,260 fallecidas. La cifra de colisiones representa un incremento del 1.4 % respecto al mismo período de 2025. Autoridades atribuyen la mayoría de los casos a distracción, velocidad excesiva e imprudencia. La información continúa en desarrollo mientras se esperan más detalles oficiales sobre las circunstancias y posibles detenciones.

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