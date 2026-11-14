Sucesos
Tres personas resultan lesionadas tras chocar contra un poste en Sonsonate
Tres personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un poste en el departamento de Sonsonate.
El accidente dejó a los ocupantes del automóvil con lesiones, aunque por el momento no se ha confirmado la gravedad de su estado de salud.
Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo aún no han sido esclarecidas.
El percance se suma a los accidentes de tránsito registrados en las carreteras salvadoreñas, donde las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución.
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Capturan a conductor de la ruta 23 tras atropellar a dos mujeres en una avenida
Un conductor de una buseta de la ruta 23 fue arrestado luego de atropellar a dos mujeres en una avenida de El Salvador, según el reporte del incidente.
El hecho involucró a una unidad del transporte colectivo y dejó a dos mujeres afectadas, aunque todavía no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.
Tras el atropello, las autoridades procedieron con la detención del motorista, quien deberá enfrentar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
El caso vuelve a llamar la atención sobre la seguridad de los peatones y la responsabilidad de los conductores del transporte colectivo en las vías del país.
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Hermanos ebrios provocan daños a patrulla policial al intentar recuperar motocicleta retenida
Dos hermanos en evidente estado de ebriedad intentaron recuperar una motocicleta que les había sido retenida por las autoridades y terminaron enfrentando cargos por daños y resistencia.
Los sujetos fueron identificados como José Moisés Guevara de la O, de 23 años, y Wilmer Enrique Guevara de la O, de 24. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y no cuentan con licencia de conducir.
Según la Policía Nacional Civil, los agentes retuvieron la motocicleta para evitar que continuaran circulando en esas condiciones. Sin embargo, al intentar recuperarla, los hermanos rompieron uno de los espejos del vehículo policial y luego huyeron del lugar.
Tras un operativo de búsqueda, ambos fueron ubicados sobre la 10.ª calle oriente, en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde mantuvieron una actitud agresiva contra las autoridades.
Los dos serán remitidos por los delitos de daños y resistencia.
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Conductor pierde la vida tras múltiple choque en carretera Los Chorros
Un conductor falleció tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en la carretera Los Chorros, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el reporte inicial, el percance involucró al vehículo de la víctima, otro automóvil y una buseta, dejando consecuencias fatales.
El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los automovilistas en esta importante vía que conecta el occidente del país con el Área Metropolitana de San Salvador.
Las circunstancias del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.