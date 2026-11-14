Tres personas resultan lesionadas tras chocar contra un poste en Sonsonate

Dos hermanos en evidente estado de ebriedad intentaron recuperar una motocicleta que les había sido retenida por las autoridades y terminaron enfrentando cargos por daños y resistencia.

Los sujetos fueron identificados como José Moisés Guevara de la O, de 23 años, y Wilmer Enrique Guevara de la O, de 24. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y no cuentan con licencia de conducir.

Según la Policía Nacional Civil, los agentes retuvieron la motocicleta para evitar que continuaran circulando en esas condiciones. Sin embargo, al intentar recuperarla, los hermanos rompieron uno de los espejos del vehículo policial y luego huyeron del lugar.

Tras un operativo de búsqueda, ambos fueron ubicados sobre la 10.ª calle oriente, en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, donde mantuvieron una actitud agresiva contra las autoridades.

Los dos serán remitidos por los delitos de daños y resistencia.

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