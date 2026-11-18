Principal
¡Trágico hallazgo en Ahuachapán! Encuentran sin vida en un barranco a joven de 17 años reportado como desaparecido
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años en el fondo de un barranco ubicado en el distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro. El joven había sido reportado como desaparecido.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la última vez que el adolescente fue visto con vida se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otras personas. Posteriormente, se perdió su rastro hasta que fue localizado sin vida.
Tras el hallazgo, agentes policiales y equipos especializados realizaron una inspección en la zona para recolectar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió antes de que el joven terminara en el barranco.
La PNC informó que la causa exacta de la muerte será establecida mediante una autopsia, cuyos resultados permitirán orientar las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento fue accidental o estuvo relacionado con algún hecho delictivo.
Política
Félix Ulloa destaca avances de El Salvador en clausura de la CIED 2026
El vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances del país en seguridad, educación y reconstrucción del tejido social durante la clausura de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), realizada en el Parque El Cafetalón de Santa Tecla, La Libertad.
El acto contó con la asistencia de aproximadamente 4,000 jóvenes becados por la Dirección de Integración, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
🔥 Clausura de la #CIED2026 para la juventud de El Salvador
Hoy culmina la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, un espacio de alto nivel que reunió a representantes de 25 países.
Dos días de diálogo sobre gobernanza, instituciones y los grandes desafíos del Estado… con una energía que inspiró especialmente a la juventud salvadoreña.
Ideas, experiencias y visiones que dejan una semilla importante para el futuro del país. @nayibbukele @fulloa51 @VCpresidenciaSV
#CIED2026 #Juventud #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026
Ulloa resaltó la apuesta del Gobierno por la formación del talento humano y mencionó las 50,000 becas universitarias anunciadas para ampliar las oportunidades de la juventud salvadoreña.
El vicepresidente agradeció a las delegaciones internacionales que participaron durante las dos jornadas y reiteró que El Salvador continuará impulsando un modelo de desarrollo basado en la soberanía, la seguridad y el fortalecimiento de sus instituciones.
🇸🇻🎓 ¡El Salvador apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo!
🎤 El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, brindó un mensaje durante la clausura del CIED 2026, un encuentro que reúne iniciativas orientadas al conocimiento y las oportunidades para el futuro del país.
@VCpresidenciaSV @fulloa51 @nayibbukele
📹 ¡Escucha sus palabras en este video!
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 18, 2026
Deportes
¡La Selecta está más cerca de la Copa Oro 2027! El Salvador vence 3-1 a San Martín y avanza a las preliminares
La selección de El Salvador consiguió su clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027 tras derrotar 3-1 a San Martín, la noche del martes 17 de noviembre, en el estadio nacional Jorge «Mágico» González. Con este resultado, la Azul y Blanco cerró la eliminatoria con un contundente marcador global de 5-1.
El combinado nacional, dirigido por Hernán Darío «Bolillo» Gómez, abrió el marcador gracias a Harold Osorio, quien anotó al minuto 44. Sin embargo, San Martín reaccionó antes del descanso y logró igualar el encuentro con un cabezazo de Belony Dumas, aprovechando un tiro de esquina.
En el segundo tiempo apareció Brayan Gil, quien se convirtió en la figura del partido al marcar un doblete. El delantero devolvió la ventaja a El Salvador al minuto 46 y sentenció el compromiso al 83, desatando la celebración de los aficionados salvadoreños presentes en el estadio.
Con esta victoria, la Selecta aseguró su presencia en la ronda preliminar que se disputará en marzo de 2027, donde buscará uno de los boletos disponibles para la fase de grupos de la Copa Oro. Aunque el equipo cumplió su objetivo ante San Martín, todavía deberá superar una última eliminatoria para disputar el torneo continental.
Judicial
¡Dos capturados por tráfico de drogas en La Libertad! Uno intentó escapar de la Policía en motocicleta
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres vinculados al presunto tráfico ilícito de drogas durante diferentes procedimientos realizados la noche del martes 17 de noviembre en el departamento de La Libertad. Las intervenciones permitieron el decomiso de marihuana, metanfetamina y otros objetos relacionados con los casos.
El primero de los detenidos fue identificado como Juan José Jiménez Menéndez, de 29 años, quien fue localizado gracias a una denuncia ciudadana. Según las autoridades, el sujeto transportaba marihuana y metanfetamina ocultas dentro de un bolso que llevaba adherido a su cuerpo.
En otro procedimiento, agentes policiales capturaron a Edgar Alexander Martínez Delgado, de 26 años, en el distrito de Ciudad Arce, municipio de La Libertad Centro. De acuerdo con el informe policial, el motociclista se mostró nervioso al observar a los agentes e intentó escapar, pero fue interceptado antes de lograr su objetivo.
Durante la intervención, la PNC decomisó marihuana, un teléfono celular y la motocicleta en la que se conducía Martínez Delgado. Las autoridades informaron que ambos detenidos serán remitidos ante las instancias correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas.