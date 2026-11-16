Sucesos
¡Tragedia en La Unión! Salvadoreño muere tras ser golpeado por llanta desprendida de un tráiler
Un hombre perdió la vida en un trágico accidente registrado sobre la carretera Ruta Militar, en el sector de San Carlos, distrito de Pasaquina, La Unión Norte, luego de ser impactado por una llanta que se desprendió de un tráiler en movimiento.
De acuerdo con los reportes preliminares, dos neumáticos se soltaron del vehículo de carga mientras circulaba por la carretera, provocando una situación de extremo peligro para quienes se encontraban en la zona.
Una de las llantas impactó directamente contra la víctima, quien momentos antes había descendido de su automóvil. El fuerte golpe le provocó lesiones que terminaron causándole la muerte.
El lamentable hecho pone nuevamente en evidencia los riesgos que representan las fallas mecánicas en vehículos pesados y la importancia de revisar sus condiciones antes de circular por las carreteras salvadoreñas.
🚨 IDENTIFICAN A VÍCTIMA FATAL EN PASAQUINA 🚨
Felipe Contreras Ríos, originario de Santa Rosa de Lima, falleció tras ser golpeado por una llanta que se desprendió de una rastra.
El accidente ocurrió en el sector de San Carlos, Pasaquina, La Unión. La víctima se había bajado del vehículo cuando fue impactada.
El conductor de la rastra (placa RE20-687) se quedó en el lugar.
📍 Pasaquina, La Unión
#Accidente #LaUnión #Pasaquina #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026
Principal
¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate
Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.
El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.
🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate
Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros.
@PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata.
El video ya circula en redes.
#ElSalvador #Sonsonate #SeguridadSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026
Principal
Joven pierde la vida tras ser atropellado en Santa Ana
Un joven falleció luego de ser atropellado en el departamento de Santa Ana, en un accidente de tránsito que terminó en tragedia.
El hecho ocurrió cuando la víctima fue arrollada por un vehículo, aunque todavía no se han confirmado las circunstancias exactas del percance.
Por el momento, no se dispone de información verificada sobre la identidad del fallecido ni sobre el conductor involucrado en el accidente.
El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la seguridad vial y la prevención de atropellos en las carreteras y calles del país.
Sucesos
Conductora sobrevive a accidente de tránsito y logra comunicarse por teléfono
Una mujer de 40 años logró mantenerse consciente y comunicarse por teléfono tras sufrir un accidente de tránsito frente a la iglesia católica del distrito de Atiquizaya, en Ahuachapán Norte.
La afectada, identificada como Mayra Janet Ágreda, fue atendida por personal de la base de Ahuachapán Norte destacado en Atiquizaya, quienes le brindaron evaluación y primeros auxilios en el lugar.
A pesar del percance, no presentó lesiones de gravedad que le impidieran comunicarse. Posteriormente fue trasladada en una unidad patrulla hacia el centro asistencial del Seguro Social en Ahuachapán Centro para recibir atención médica especializada.