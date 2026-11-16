¡Tragedia en La Unión! Salvadoreño muere tras ser golpeado por llanta desprendida de un tráiler

Un hombre perdió la vida en un trágico accidente registrado sobre la carretera Ruta Militar, en el sector de San Carlos, distrito de Pasaquina, La Unión Norte, luego de ser impactado por una llanta que se desprendió de un tráiler en movimiento.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos neumáticos se soltaron del vehículo de carga mientras circulaba por la carretera, provocando una situación de extremo peligro para quienes se encontraban en la zona.

Una de las llantas impactó directamente contra la víctima, quien momentos antes había descendido de su automóvil. El fuerte golpe le provocó lesiones que terminaron causándole la muerte.

El lamentable hecho pone nuevamente en evidencia los riesgos que representan las fallas mecánicas en vehículos pesados y la importancia de revisar sus condiciones antes de circular por las carreteras salvadoreñas.

🚨 IDENTIFICAN A VÍCTIMA FATAL EN PASAQUINA 🚨 Felipe Contreras Ríos, originario de Santa Rosa de Lima, falleció tras ser golpeado por una llanta que se desprendió de una rastra. El accidente ocurrió en el sector de San Carlos, Pasaquina, La Unión. La víctima se había bajado del vehículo cuando fue impactada. El conductor de la rastra (placa RE20-687) se quedó en el lugar. 📍 Pasaquina, La Unión #Accidente #LaUnión #Pasaquina #Tránsito — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026

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