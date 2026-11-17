La Policía Nacional Civil capturó a Élmer Josué Coreas Argueta, señalado como responsable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 125 agentes de la PNC fueron activados en las áreas de inteligencia, investigación, peritaje forense y territorio. Gracias a ese trabajo se logró reunir evidencia suficiente para esclarecer el crimen y detener al sospechoso en flagrancia.

Según el funcionario, el imputado habría planificado el hecho con la intención de cometer un “crimen perfecto”. Coreas Argueta enfrentará el proceso judicial y, de ser condenado, podría recibir la pena de cadena perpetua.

Este fue el único homicidio registrado en el país el lunes 16 de noviembre.

No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio de ayer (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto. Ahora, enfrentará cadena perpetua. Gracias al trabajo de nuestra @PNCSV, hemos capturado en flagrancia a Élmer Josué Coreas Argueta, responsable del homicidio de una mujer ocurrido el lunes 16 de noviembre, la víctima fue encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión. Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia y pasará el resto de sus días sin ver la luz del sol, pagando por este crimen. #PlanControlTerritorial — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 18, 2026

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