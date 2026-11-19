Sucesos
Tráfico complicado en la Panamericana por caída de un árbol
Una fuerte congestión vehicular se registra en la carretera Panamericana, en el sector de Quebrada Seca, debido a la caída de un árbol.
Según reportes ciudadanos, al menos tres accidentes de tránsito se han registrado en la zona.
Equipos de primera respuesta ya fueron alertados y se disponen a atender la emergencia. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y transitar con precaución.
Principal
Mujer pierde la vida después de que camioneta chocó contra muro en Opico
Una mujer falleció esta tarde luego de que una camioneta se estrelló contra un muro en el distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron de inmediato a la escena para auxiliar a las víctimas. Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
El accidente se registró en horas de la tarde y las circunstancias exactas del percance se mantienen en desarrollo. Las autoridades correspondientes realizan las diligencias en el lugar.
Sucesos
VMT moviliza bus que presentó desperfectos mecánicos en Los Chorros
Personal del Viceministerio de Transporte (VMT) atendió un incidente ocurrido este jueves sobre la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, donde un bus del transporte colectivo presentó fallas mecánicas.
De acuerdo con los reportes, la unidad quedó varada en la zona y provocó complicaciones en la circulación vial. Ante ello, el VMT empleó una de sus grúas para movilizar el autobús y despejar la vía.
El retiro del vehículo permitió restablecer la fluidez del tráfico en ese punto de la carretera Panamericana, uno de los corredores más transitados del país.
Principal
¡Final feliz en La Paz! Socorristas encuentran sano y salvo a niño de 3 años que estaba desaparecido
Un niño de apenas 3 años de edad fue localizado sano y salvo por voluntarios de Comandos de Salvamento, luego de haber sido reportado como extraviado en el departamento de La Paz. El hallazgo generó alivio entre sus familiares y las personas que participaron en su búsqueda.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el pequeño había sido reportado como desaparecido en el caserío Los Pérez. Tras recibir la alerta, voluntarios de la seccional de San Miguel Tepezontes realizaron labores de búsqueda para dar con su paradero.
La institución informó que el menor fue encontrado en el pasaje Zapotitán, donde quedó bajo el resguardo de los socorristas que atendieron la emergencia.
Posteriormente, los voluntarios coordinaron la entrega del pequeño a sus familiares, confirmando que había sido localizado con vida. El caso concluyó favorablemente gracias a la intervención de los equipos de rescate y la coordinación para garantizar su regreso seguro a casa.