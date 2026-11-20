Principal
Sujeto se entristece tras ser descubierto por llevarse productos sin pagar
Las autoridades arrestaron a un hombre que fue descubierto cuando intentaba llevarse varios productos sin pagar de un negocio.
El sospechoso fue identificado como José Francisco Mancia Alvarado, de 62 años, quien cometió el hecho en el distrito de Izalco, municipio de Sonsonate Este.
De acuerdo con la información compartida, agentes de seguridad encontraron entre sus pertenencias una bolsa de frijoles y varios desodorantes que, aparentemente, ocultaba entre su ropa para sacarlos del establecimiento sin cancelar su valor. Mancia Alvarado será procesado por el delito de hurto.
Judicial
Capturan en el aeropuerto a Agustín Martínez Cruz, señalado como integrante de la pandilla 18
La Policía Nacional Civil capturó a Agustín Martínez Cruz, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios con nivel de homeboy. El sujeto fue intervenido en el Aeropuerto Internacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Italia.
Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Martínez Cruz posee múltiples tatuajes alusivos a dicha estructura criminal, visibles en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.
“Nuestra primera Línea de Inteligencias en nuestro aeropuerto intervienen a este sujeto procedente de Italia. Para sus defensores de las ONG son tatuajes artísticos, incluso el de la cabeza. Para nosotros, es un terrorista y asesino serial”, expresó el funcionario.
Villatoro reiteró que “todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado”. El detenido quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Internacionales
Pakistán: fuerte accidente entre autobús y camión deja al menos 10 fallecidos
Un fuerte accidente de tránsito entre un autobús y un camión cisterna de gas licuado dejó al menos 10 personas fallecidas, entre ellas una mujer y un niño, en Pakistán.
Según las autoridades, la colisión fue tan fuerte que provocó un incendio de rápida propagación que terminó envolviendo a ambos vehículos, atrapando a los pasajeros en el interior.
Las llamas se propagaron de manera rápida y terminaron consumiendo el autobús. Varios sobrevivientes sufrieron quemaduras de diversa gravedad y han sido trasladados a diversos centros asistenciales. Por el momento se desconoce la causa del accidente, aunque las autoridades policiales ya realizan las investigaciones de este lamentable hecho.
Principal
GRABAN A CONDUCTOR EBRIO CUANDO ESCAPA TRAS CHOCAR CON OTRO CARRO EN LOS HÉROES
Un automovilista en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, en el distrito de San Salvador. El hecho ocurrió frente al restaurante de hamburguesas Wendy’s, en uno de los bulevares más transitados de la capital.
En el video que ya circula en redes sociales se escucha cómo varias personas le exigen al conductor que se baje del vehículo para que responda por los daños ocasionados. Sin embargo, el sujeto se negó a bajar, subió el parabrisas y se marchó del lugar en dirección a la Universidad de El Salvador.
El video ha generado indignación entre los usuarios, quienes piden que el responsable sea identificado y sancionado por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga tras el percance. Hasta el momento no se ha confirmado si las autoridades lograron ubicarlo o si la víctima presentó la denuncia formal.
¡LO GRABARON! Conductor ebrio choca y se da a la fuga en Los Héroes
¡Se hizo el loco y se fue!
Un conductor en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, frente a Wendy’s, en San Salvador.
En el video que ya se hizo viral, se escucha cómo varias personas le exigen que se baje para que responda por los daños. Pero el sujeto se negó, subió el vidrio y huyó en dirección a la Universidad de El Salvador.
El hecho ha generado indignación en redes. Muchos piden que sea identificado y sancionado.
📹 ¿Qué opinas? ¿Te has topado con conductores así?
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 20, 2026