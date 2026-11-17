Principal
¡Sacó un cuchillo y amenazó a policías! Capturan a dos hombres en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos hombres que presuntamente amenazaron y se resistieron a las indicaciones de agentes policiales durante un procedimiento realizado en el departamento de Chalatenango.
Los detenidos fueron identificados como José Vitelio Guardado Rivera, de 24 años, y Bryan Daniel Mejía Castro, de 23 años, quienes, según el informe policial, se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando fueron intervenidos por las autoridades.
El incidente ocurrió en el parque de la colonia Cayaguanca, en Chalatenango Sur, donde ambos sujetos se habrían negado a obedecer las instrucciones de los agentes. Durante el procedimiento, Mejía Castro presuntamente sacó un cuchillo y amenazó al personal policial.
De acuerdo con la PNC, Mejía Castro será remitido por amenazas agravadas y resistencia agresiva, mientras que Guardado Rivera enfrentará cargos por amenazas y resistencia. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.
Judicial
Capturan a presunto responsable del homicidio de una mujer en playa de La Unión
La Policía Nacional Civil capturó a Élmer Josué Coreas Argueta, señalado como responsable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 125 agentes de la PNC fueron activados en las áreas de inteligencia, investigación, peritaje forense y territorio. Gracias a ese trabajo se logró reunir evidencia suficiente para esclarecer el crimen y detener al sospechoso en flagrancia.
Según el funcionario, el imputado habría planificado el hecho con la intención de cometer un “crimen perfecto”. Coreas Argueta enfrentará el proceso judicial y, de ser condenado, podría recibir la pena de cadena perpetua.
Este fue el único homicidio registrado en el país el lunes 16 de noviembre.
No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio de ayer (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto. Ahora, enfrentará cadena perpetua.
Gracias al trabajo de nuestra @PNCSV, hemos capturado en flagrancia a Élmer Josué Coreas Argueta, responsable del homicidio de una mujer ocurrido el lunes 16 de noviembre, la víctima fue encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión.
Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia y pasará el resto de sus días sin ver la luz del sol, pagando por este crimen.
#PlanControlTerritorial
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 18, 2026
Política
¡Polémica por misión en Haití! Candidato presidencial del FMLN cuestiona operativo para rescatar a cuatro salvadoreños
El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, cuestionó la participación de las fuerzas salvadoreñas en Haití, incluyendo la misión desplegada para rescatar a cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada desaparecidos tras una emboscada.
Durante sus declaraciones, Aguirre manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la población haitiana y sostuvo que los ciudadanos no son responsables de la crisis de violencia que atraviesa su país. Asimismo, señaló que las decisiones de los gobernantes han influido en los problemas que afectan a ambas naciones.
El aspirante presidencial criticó las operaciones militares salvadoreñas en territorio haitiano, al considerar que contribuyen a generar enfrentamientos que calificó como guerras fratricidas e inhumanas. Sus declaraciones se suman a anteriores llamados para retirar al personal militar salvadoreño de Haití.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido el despliegue como una misión de rescate, cuyo objetivo es recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos desaparecidos durante un ataque ocurrido el 18 de octubre. El presidente Nayib Bukele ha sostenido que la operación no constituye una invasión y que las fuerzas salvadoreñas regresarían una vez que los militares sean liberados.
Política
¡$75 millones para renovar escuelas! Asamblea autoriza préstamo para impulsar el programa «Dos Escuelas por Día»
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó un préstamo de hasta $75 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar la construcción, rehabilitación y modernización de centros educativos públicos mediante el programa «Dos Escuelas por Día».
La iniciativa fue respaldada con 57 votos de los diputados y permitirá al Gobierno avanzar en la formalización del financiamiento. Los recursos estarán orientados a mejorar las condiciones de los centros escolares, incorporando infraestructura accesible, espacios adecuados para el aprendizaje y criterios de sostenibilidad.
El crédito contempla un plazo de 18 años y será ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entre sus metas se encuentra ampliar la superficie de infraestructura educativa construida o rehabilitada de 15,517 a más de 104,821 metros cuadrados, según los indicadores establecidos para la operación.
Asimismo, el proyecto busca incrementar de 1,375 a 15,375 la cantidad de estudiantes beneficiados por las intervenciones financiadas. Con esta autorización, el Ejecutivo podrá continuar los trámites del préstamo para respaldar la renovación de escuelas públicas en diferentes zonas del territorio salvadoreño.