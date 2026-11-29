Socorristas de Comandos de Salvamento rescataron a un pasajero que quedó atrapado dentro de un vehículo la mañana del domingo 29 de noviembre. El accidente ocurrió en la autopista a Comalapa, a la altura del puente de San Juan Talpa, en La Paz Oeste.

Según el reporte preliminar, el vehículo se salió de la calzada y terminó junto al puente, en el sector de la entrada al distrito. El pasajero quedó atrapado entre las partes deformadas del automotor.

Tras liberarlo, los socorristas le brindaron atención en el lugar y lo trasladaron a un hospital. El reporte inicial no precisó el centro asistencial ni el estado de salud del pasajero o del conductor.

Las autoridades acudieron al lugar para investigar qué provocó que el vehículo se saliera de la vía.

Un sedán impactó contra el puente de San Juan Talpa, sobre la carretera a Comalapa, y el acompañante quedó atrapado entre los hierros del vehículo esta mañana. Equipos de Comandos de Salvamento y primera respuesta usaron equipo hidráulico para liberarlo y, tras el rescate, una unidad del SEM lo trasladó para atención médica #TráficoSV #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026

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