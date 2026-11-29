Principal
Rescatan a un pasajero atrapado tras accidente en la autopista a Comalapa
Socorristas de Comandos de Salvamento rescataron a un pasajero que quedó atrapado dentro de un vehículo la mañana del domingo 29 de noviembre. El accidente ocurrió en la autopista a Comalapa, a la altura del puente de San Juan Talpa, en La Paz Oeste.
Según el reporte preliminar, el vehículo se salió de la calzada y terminó junto al puente, en el sector de la entrada al distrito. El pasajero quedó atrapado entre las partes deformadas del automotor.
Tras liberarlo, los socorristas le brindaron atención en el lugar y lo trasladaron a un hospital. El reporte inicial no precisó el centro asistencial ni el estado de salud del pasajero o del conductor.
Las autoridades acudieron al lugar para investigar qué provocó que el vehículo se saliera de la vía.
Un sedán impactó contra el puente de San Juan Talpa, sobre la carretera a Comalapa, y el acompañante quedó atrapado entre los hierros del vehículo esta mañana.
Equipos de Comandos de Salvamento y primera respuesta usaron equipo hidráulico para liberarlo y, tras el rescate, una unidad del SEM lo trasladó para atención médica
#TráficoSV #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Principal
Conductor de pick-up muere en la carretera a El Delirio, en San Miguel
El conductor de un pick-up murió en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 29 de noviembre en la carretera a El Delirio, cerca de la Avícola Campestre, en San Miguel.
El vehículo circulaba por la vía que conecta San Miguel con Usulután y quedó con daños graves en la parte delantera tras el impacto.
Las autoridades acudieron al lugar para esclarecer cómo ocurrió el choque. Los reportes preliminares aún no confirman si otro vehículo estuvo involucrado.
La identidad del conductor no se había divulgado al momento del reporte. Tampoco se informó de otras personas lesionadas.
🚨 ACCIDENTE MORTAL EN CARRETERA SAN MIGUEL-USULUTÁN
Una persona falleció en la madrugada de este domingo en un percance vial registrado sobre la carretera que conduce de San Miguel hacia Usulután, en las cercanías del sector de El Delirio.
La víctima viajaba en un pickup que colisionó y quedó con la parte frontal completamente destruida debido a la fuerza del impacto. Las autoridades se encuentran en el lugar investigando las causas del accidente.
#ElSalvador #AccidenteDeTránsito #Usulután
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Internacionales
Pirotecnia de un globo deja 16 heridos durante un festival en Myanmar
Dieciséis personas resultaron heridas cuando los fuegos artificiales de un globo aerostático estallaron sobre el público durante el Festival de las Luces Tazaungdaing, en la ciudad de Taunggyi, al este de Myanmar (Birmania).
Los fuegos artificiales se activaron mientras el globo todavía estaba a baja altura. En los videos del incidente se observa cómo los espectadores corren para alejarse mientras caen chispas y fragmentos en llamas.
Durante el festival, cerca de 120 asistentes recibieron atención médica por distintas causas. El balance incluye a los 16 lesionados por la pirotecnia y a personas que sufrieron desmayos o dificultades respiratorias en medio de la aglomeración.
El festival se celebró del 16 al 25 de noviembre en Taunggyi, capital del estado de Shan. La competencia nocturna de globos forma parte de la celebración y reúne exhibiciones con faroles y fuegos artificiales.
🚨 ¡Tragedia en festival! Más de 120 lesionados tras explosión de globo con pirotecnia en Birmania
Lo que debía ser un espectáculo terminó en pánico.
Durante el festival de Myanmar, en Birmania, una falla técnica provocó que el globo que transportaba la pirotecnia explotara sobre la multitud que esperaba el show en el cielo.
Los escombros encendidos cayeron de inmediato sobre las personas, dejando más de 120 lesionados con golpes y quemaduras.
Las autoridades evacuaron la zona, atendieron a las víctimas y trabajaron para apagar el fuego y evitar un incendio masivo.
Hasta el momento no se ha dado un balance final del siniestro.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Política
YA ACABAMOS CON LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR… Y PODEMOS ACABAR CON LAS DE USTEDES
El presidente Nayib Bukele exigió este domingo 29 de noviembre que las pandillas de Haití devuelvan con vida a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde octubre. En un mensaje publicado en X en criollo haitiano, planteó que las tropas salvadoreñas se retirarían si los integrantes de esos grupos deponen las armas, abandonan las pandillas y entregan a los técnicos.
Bukele acusó a los grupos armados de atacar a civiles, entre ellos niños y adultos mayores, y de mantenerse escondidos a la espera de que se retiren las fuerzas salvadoreñas. «De lo contrario, lo que viene después no será bonito», advirtió el mandatario, sin precisar qué medidas tomaría.
Los cuatro técnicos de aviación desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque contra el vehículo en el que viajaban en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití informó a principios de noviembre que encontró el vehículo calcinado. Al 29 de noviembre, el paradero de los salvadoreños seguía sin confirmación pública.
El Salvador envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de los aerotécnicos. Naciones Unidas indicó que la mayor parte de ese refuerzo opera fuera del mandato de su oficina de apoyo en Haití. Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos que publiquen el acuerdo que ampara el despliegue y expliquen cómo supervisan las operaciones.
🚨 “YA ACABAMOS CON LAS PANDILLAS EN EL SALVADOR… Y PODEMOS ACABAR CON LAS DE USTEDES”
El presidente Nayib Bukele lanzó un ultimátum directo a las pandillas haitianas: liberen con vida y sin daños a los cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, o enfrentarán una ofensiva mucho más dura.
Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU. Eran técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas, no combatientes. Bukele les advirtió en criollo haitiano que “lo que viene después no será bonito” y recordó cómo desmanteló a las maras en El Salvador.
Desde entonces El Salvador desplegó alrededor de 2.500 soldados. Las tropas han realizado operativos y destruido propiedades de líderes pandilleros, aunque los cuatro técnicos siguen desaparecidos.
La advertencia de Bukele mantiene en alerta a Haití y a la región. ¿Hasta dónde llegará esta operación? 👇
#Bukele #Haití #Pandillas #ElSalvador #GSF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026