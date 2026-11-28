Sucesos
Rescatan a cinco estadounidenses de una embarcación semihundida frente a la Costa del Sol
Cinco ciudadanos estadounidenses fueron rescatados con vida el viernes 27 de noviembre al sur de la Costa del Sol, en La Paz. La Fuerza Armada de El Salvador informó que la embarcación deportiva en la que navegaban perdió comunicación tras sufrir una falla mecánica.
La Marina Nacional inició la búsqueda durante la madrugada. En el operativo participaron embarcaciones civiles y militares, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Un yate particular que se sumó a la búsqueda localizó a los cinco tripulantes a 25 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo. Para entonces, la embarcación ya estaba parcialmente hundida. Los cinco fueron trasladados sanos y salvos a puerto seguro, según la Fuerza Armada.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador agradeció a las instituciones salvadoreñas, los pescadores y los demás particulares que colaboraron en el rescate.
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Choque en la carretera de Oro deja dos hombres lesionados cerca del puente Ticsa
Dos hombres resultaron lesionados en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 27 de noviembre en la carretera de Oro, a la altura del retorno del puente Ticsa, en Ilopango, San Salvador Este.
Tras recibir la alerta, voluntarios de Comandos de Salvamento de la seccional de Ilopango acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres.
Los socorristas reportaron deformidades en la zona de la clavícula y el hombro, además de varias laceraciones. Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de San Bartolo.
El informe inicial no precisó la causa del choque ni identificó a los lesionados. Tampoco detalló cuántos vehículos estuvieron involucrados.
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VIDEO – Graban riña en la vía pública durante las fiestas patronales de Sensuntepeque
Dos hombres se enfrentaron a golpes la noche del jueves 26 de noviembre en una calle de Sensuntepeque, Cabañas, durante las fiestas patronales del distrito. El incidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.
Al inicio de la grabación, uno de los hombres aparece arrodillado y aferrado a la pierna del otro. Cuando se pone de pie, ambos intercambian golpes en la calle mientras varias personas permanecen cerca.
Hasta el momento se desconoce qué provocó la pelea. Tampoco hay confirmación oficial de que los involucrados estuvieran bajo los efectos del alcohol, de que hubiera personas lesionadas o de que se realizaran detenciones.
Antes de las celebraciones, la Procuraduría General de la República informó que coordinó con la Policía, la alcaldía, el CONAPINA y Protección Civil medidas de prevención para los conciertos programados del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
🥊 ¡Se armó en las fiestas patronales de Sensuntepeque!
El alcohol y la intolerancia no son buena combinación.
Anoche, en plena vía pública y en medio de las fiestas patronales de Sensuntepeque, Cabañas, dos sujetos alcoholizados se fueron a los golpes.
En el video se ve a un joven de rodillas aferrado a la pierna de otro hombre. Cuando se levanta, ambos comienzan a pelearse.
Al parecer, ya se habían peleado antes, porque el muchacho tenía la camiseta rota.
¿Fiestas para disfrutar o para pelear? Te leemos 👇
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 27, 2026
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PNC detiene a dos personas tras una riña captada en video en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de una mujer y un hombre señalados de protagonizar una riña en la vía pública en la colonia Angélica, en el distrito de Sonsonate. El incidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.
Los detenidos fueron identificados como Rosa María Rivas Hernández, de 41 años, y Carlos Baltazar Aguilar Morán, de 45. Según el reporte policial, el altercado ocurrió en el cruce de la 1.ª calle Oriente y el paseo 15 de Septiembre.
Testigos señalaron que, durante la riña, la mujer se abalanzó sobre el hombre y lo sujetó del cuello. Personas del sector denunciaron el incidente ante las autoridades.
La PNC indicó que sus equipos de inteligencia ubicaron a ambos tras dar seguimiento al video y a la información recibida. La corporación atribuye a los dos detenidos el delito de desórdenes públicos.