Cinco ciudadanos estadounidenses fueron rescatados con vida el viernes 27 de noviembre al sur de la Costa del Sol, en La Paz. La Fuerza Armada de El Salvador informó que la embarcación deportiva en la que navegaban perdió comunicación tras sufrir una falla mecánica.

La Marina Nacional inició la búsqueda durante la madrugada. En el operativo participaron embarcaciones civiles y militares, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Un yate particular que se sumó a la búsqueda localizó a los cinco tripulantes a 25 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo. Para entonces, la embarcación ya estaba parcialmente hundida. Los cinco fueron trasladados sanos y salvos a puerto seguro, según la Fuerza Armada.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador agradeció a las instituciones salvadoreñas, los pescadores y los demás particulares que colaboraron en el rescate.

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