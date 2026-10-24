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Reportan motociclista fallecido tras choque en carretera entre Guatajiagua y Chapeltique
Un motociclista falleció la mañana de este sábado 24 de octubre tras un accidente de tránsito en la carretera que conecta Guatajiagua con Chapeltique, en el oriente de El Salvador, según reportes ciudadanos difundidos sobre el percance.
La información preliminar señala que la motocicleta colisionó contra otro vehículo y que su conductor perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, no se dispone de un informe oficial que detalle cómo ocurrió el impacto.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó el kilómetro del accidente ni se confirmó si otras personas resultaron lesionadas.
Las causas del choque permanecen sin esclarecer y no existe una determinación pública de responsabilidades. Los datos disponibles corresponden a reportes preliminares, por lo que las circunstancias deberán ser establecidas por las autoridades.
Judicial
Capturan a trabajador por presunto hurto en construcción y a comprador de los objetos en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres vinculados al presunto hurto y posterior venta de extensiones eléctricas de un inmueble en construcción en San Miguel. Los detenidos son José Benedicto Villalobos, de 48 años, señalado por hurto, y Jesús Sánchez Orellana, de 61, acusado de receptación.
Según el reporte policial, Villalobos trabajaba en la construcción y durante su jornada dejó varias extensiones cerca de una puerta. Después se retiró del inmueble, pero habría regresado horas más tarde para sustraerlas y venderlas.
La PNC señaló que Sánchez Orellana compró los objetos que presuntamente habían sido hurtados. Por esa adquisición fue detenido bajo el señalamiento de receptación, mientras que a Villalobos se le atribuye haber sacado las extensiones del lugar donde laboraba.
La institución indicó que lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia. El reporte no precisó la cantidad ni el valor de las extensiones, y tampoco detalló si fueron recuperadas; la responsabilidad de ambos detenidos deberá determinarse en el proceso correspondiente.
🚨 ¡LO CAPTARON EN CÁMARA!
Hombre se roba extensiones eléctricas en San Miguel y las vende
José Benedicto Villalobos (48) aprovechó que trabajaba en una construcción para llevarse varias extensiones que habían dejado cerca de una puerta. Horas después regresó por ellas… para venderlas.
El comprador, Juan de Jesús Sánchez Orellana (61), también fue capturado.
La PNC informó que Villalobos será remitido por hurto y Sánchez por receptación.
📹 Todo quedó grabado.
¿Qué opinan? ¿Castigo ejemplar o “algo normal”?👇 Comenta y comparte.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 24, 2026
Nacionales
Repartidor en motocicleta fallece en accidente cerca de residencial La Florida, en Quezaltepeque
Un motociclista que se dedicaba al reparto de pedidos falleció durante la madrugada de este sábado 24 de octubre en un accidente de tránsito cerca de la residencial La Florida, en Quezaltepeque, La Libertad.
Un equipo de Cruz Verde Salvadoreña acudió a atender la emergencia. Sin embargo, el conductor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, según la información preliminar disponible.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó si otros vehículos estuvieron involucrados ni si el repartidor realizaba una entrega cuando ocurrió el percance.
Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se cuenta con una conclusión oficial que permita establecer la causa del hecho o atribuir responsabilidades.
Política
Vicepresidente Ulloa participa en reconocimiento a “Migueleños Distinguidos 2026” de la Universidad de Oriente
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de reconocimiento “Migueleños Distinguidos 2026”, organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO) en el marco de la conmemoración de su 45.º aniversario de fundación. El acto se desarrolló en el Auditórium Magno de Ciudad Universitaria, en San Miguel.
Durante la ceremonia, Ulloa, junto a la directora nacional de Educación Superior, Claudia de Larín, entregó diplomas de reconocimiento a los galardonados. El vicemandatario felicitó a los homenajeados y destacó la importancia de reconocer a quienes, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al desarrollo del país e inspiran a las nuevas generaciones.
El rector de la UNIVO, Pedro Arieta, enfatizó el valor de reconocer a hombres y mujeres que han aportado al progreso de San Miguel y de El Salvador. Asimismo, subrayó el legado histórico de la ciudad y el orgullo de la institución por impulsar esta iniciativa.
En esta edición se homenajearon 17 personalidades, entre ellas el presidente de Grupo Q, Carlos Quirós; el fundador de Salazar Romero, José Salazar; la promotora cultural María Amaya de Courtade; y la gerente administrativa de José N. Batarse, Rosita Batarse. Todos fueron reconocidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.
El programa “Migueleños Distinguidos” se consolida como una de las iniciativas emblemáticas de la Universidad de Oriente, orientada a destacar el talento y la excelencia de salvadoreños que contribuyen al país.
https://t.co/N4dp3eI6mZ
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) October 24, 2026