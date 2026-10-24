Reportan motociclista fallecido tras choque en carretera entre Guatajiagua y Chapeltique

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de reconocimiento “Migueleños Distinguidos 2026”, organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO) en el marco de la conmemoración de su 45.º aniversario de fundación. El acto se desarrolló en el Auditórium Magno de Ciudad Universitaria, en San Miguel.

Durante la ceremonia, Ulloa, junto a la directora nacional de Educación Superior, Claudia de Larín, entregó diplomas de reconocimiento a los galardonados. El vicemandatario felicitó a los homenajeados y destacó la importancia de reconocer a quienes, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al desarrollo del país e inspiran a las nuevas generaciones.

El rector de la UNIVO, Pedro Arieta, enfatizó el valor de reconocer a hombres y mujeres que han aportado al progreso de San Miguel y de El Salvador. Asimismo, subrayó el legado histórico de la ciudad y el orgullo de la institución por impulsar esta iniciativa.

En esta edición se homenajearon 17 personalidades, entre ellas el presidente de Grupo Q, Carlos Quirós; el fundador de Salazar Romero, José Salazar; la promotora cultural María Amaya de Courtade; y la gerente administrativa de José N. Batarse, Rosita Batarse. Todos fueron reconocidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.

El programa “Migueleños Distinguidos” se consolida como una de las iniciativas emblemáticas de la Universidad de Oriente, orientada a destacar el talento y la excelencia de salvadoreños que contribuyen al país.

https://t.co/N4dp3eI6mZ — Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) October 24, 2026

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