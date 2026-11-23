Sucesos
Reportan la recuperación del cuerpo de un hombre en el embalse Cerrón Grande
Un reporte preliminar señala que el cuerpo de un hombre fue recuperado en las orillas del embalse Cerrón Grande, también conocido como lago Suchitlán. La información inicial apunta a un posible ahogamiento.
La identidad del hombre, el punto exacto de la recuperación y las circunstancias de su muerte siguen sin confirmarse.
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Reportan colisión de varios vehículos cerca del puente San José, en Soyapango
Al menos cuatro vehículos están involucrados en un choque múltiple registrado esta mañana en la carretera de Oro, distrito de Soyapango.
El choque múltiple se produjo en el sector antes del puente San José, en el sentido de San Martín a San Salvador.
En este múltiple choque se encuentran involucrados un camión, un microbús, una vehículo tipo pick up y una camioneta.
Afortunadamente en este choque no se reportan personas con lesiones graves, únicamente daños materiales en los vehículos.
Un reporte preliminar ubica un choque múltiple en la carretera de Oro, en el tramo previo al puente San José, en Soyapango.
La información disponible deja sin precisar cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas y si la circulación se vio afectada. La causa del choque sigue sin confirmarse.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
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Hospitalizan a motociclista herido en accidente en la carretera a Sonsonate
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito en la carretera que conduce a Sonsonate. Tras el percance, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
El punto exacto del accidente, la gravedad de las lesiones y las causas del percance siguen sin confirmarse.
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Panadero resulta lesionado tras choque entre dos motocicletas en Chalatenango
Dos motociclistas resultaron involucrados en un percance vial registrado la noche del sábado en el departamento de Chalatenango, incidente en el que un vendedor de pan sufrió lesiones, según reportes oficiales.
El impacto ocurrió entre ambas motocicletas cerca de la colonia Santa Fe, sobre la carretera Longitudinal del Norte, en jurisdicción del distrito de El Paraíso.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se desplazaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a los afectados, incluido el panadero lesionado, mientras agentes policiales acudieron al sector para efectuar las diligencias e investigaciones correspondientes.