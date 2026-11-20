Sucesos
Reportan derrame de aceite en la Panamericana a la altura de Opico
Un reporte preliminar señala un derrame de aceite sobre la carretera Panamericana, a la altura de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. El kilómetro exacto y el sentido de circulación afectado siguen sin confirmarse.
El aceite sobre el pavimento reduce la adherencia de los neumáticos. Si circulas por el sector y encuentras la mancha, reduce la velocidad con anticipación y evita las frenadas o los giros bruscos.
Principal
Reportan accidente de tránsito en Candelaria de la Frontera, Santa Ana
Un reporte preliminar ubica un accidente de tránsito en el distrito de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana Oeste. El punto exacto y las circunstancias del percance siguen sin confirmarse.
Por el momento, se desconoce cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas o si el accidente afectó la circulación.
Principal
Sujeto se entristece tras ser descubierto por llevarse productos sin pagar
Las autoridades arrestaron a un hombre que fue descubierto cuando intentaba llevarse varios productos sin pagar de un negocio.
El sospechoso fue identificado como José Francisco Mancia Alvarado, de 62 años, quien cometió el hecho en el distrito de Izalco, municipio de Sonsonate Este.
De acuerdo con la información compartida, agentes de seguridad encontraron entre sus pertenencias una bolsa de frijoles y varios desodorantes que, aparentemente, ocultaba entre su ropa para sacarlos del establecimiento sin cancelar su valor. Mancia Alvarado será procesado por el delito de hurto.
Sucesos
Auxilian a motociclista que se accidentó en carretera hacia Suchitoto
Esta mañana se reportó un fuerte accidente de tránsito en el que se vio involucrado un motociclista, informaron las autoridades.
El percance ocurrió específicamente sobre el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia Suchitoto, departamento de Cuscatlán. El motociclista resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por socorristas que atendieron la emergencia en el lugar.
Un equipo policial acudió a la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente. De momento no se ha informado la identidad del lesionado ni la gravedad de sus lesiones. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución en esta vía.