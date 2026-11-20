Esta mañana se reportó un fuerte accidente de tránsito en el que se vio involucrado un motociclista, informaron las autoridades.

El percance ocurrió específicamente sobre el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia Suchitoto, departamento de Cuscatlán. El motociclista resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por socorristas que atendieron la emergencia en el lugar.

Un equipo policial acudió a la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente. De momento no se ha informado la identidad del lesionado ni la gravedad de sus lesiones. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución en esta vía.

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