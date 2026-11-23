Principal
Reportan colisión de varios vehículos cerca del puente San José, en Soyapango
Al menos cuatro vehículos están involucrados en un choque múltiple registrado esta mañana en la carretera de Oro, distrito de Soyapango.
El choque múltiple se produjo en el sector antes del puente San José, en el sentido de San Martín a San Salvador.
En este múltiple choque se encuentran involucrados un camión, un microbús, una vehículo tipo pick up y una camioneta.
Afortunadamente en este choque no se reportan personas con lesiones graves, únicamente daños materiales en los vehículos.
Un reporte preliminar ubica un choque múltiple en la carretera de Oro, en el tramo previo al puente San José, en Soyapango.
La información disponible deja sin precisar cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas y si la circulación se vio afectada. La causa del choque sigue sin confirmarse.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
Judicial
Detención en Santa Ana por presuntos vínculos con una pandilla
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que pretendía pasar por desapercibido ante las autoridades de seguridad pública.
Se trata de Francisco de Jesús Álvarez Flores, de 46 años, quien fue ubicado durante un registro sobre la carretera que conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con reportes de las autoridades, a este sujeto se le encontraron tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) que evidenciaban su pertenencia a la pandilla.
«No podrán ocultar para siempre su pertenencia a estructuras criminales. La justicia los alcanzará”, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Judicial
FGR logra prisión perpetua para hombre por homicidio agravado de un pandillero en Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Manuel Alexi López Melara fuera condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de un pandillero, gracias a las recientes reformas legales.
El crimen ocurrió en julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, cantón Isla San Sebastián, distrito de San Dionisio, Usulután. De acuerdo con las investigaciones, luego de un altercado, López Melara llegó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un machete.
Cuando la persona intentó huir, fue interceptada por otro sujeto, quien ya enfrenta un proceso judicial por este hecho, lo que permitió que López Melara le ocasionara las lesiones que le quitaron la vida. Manuel Alexi López Melara fue condenado por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.
Internacionales
Jensen Huang vuelve a liderar Nvidia 11 días después de su renuncia
Jensen Huang retomó este lunes 23 de noviembre la dirección de Nvidia. El consejo de administración aprobó por unanimidad su regreso inmediato como presidente y director ejecutivo. El cofundador de la compañía también recuperó su puesto en el consejo.
La decisión revierte la postura que el consejo había adoptado días antes, cuando descartó su regreso. Nvidia explicó que sus directivos se reunieron varias veces con Huang y recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Tras esas consultas, el consejo concluyó que su reincorporación no suponía un riesgo para la seguridad nacional.
Colette Kress, quien asumió la dirección ejecutiva de forma interina tras la renuncia de Huang el 12 de noviembre, seguirá al frente del área financiera. Harvey Jones conservará la presidencia del consejo de administración.
El regreso del cofundador provocó una fuerte reacción en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más de un 25 % en las operaciones previas a la apertura, tras el anuncio de la compañía.