Jensen Huang retomó este lunes 23 de noviembre la dirección de Nvidia. El consejo de administración aprobó por unanimidad su regreso inmediato como presidente y director ejecutivo. El cofundador de la compañía también recuperó su puesto en el consejo.

La decisión revierte la postura que el consejo había adoptado días antes, cuando descartó su regreso. Nvidia explicó que sus directivos se reunieron varias veces con Huang y recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Tras esas consultas, el consejo concluyó que su reincorporación no suponía un riesgo para la seguridad nacional.

Colette Kress, quien asumió la dirección ejecutiva de forma interina tras la renuncia de Huang el 12 de noviembre, seguirá al frente del área financiera. Harvey Jones conservará la presidencia del consejo de administración.

El regreso del cofundador provocó una fuerte reacción en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más de un 25 % en las operaciones previas a la apertura, tras el anuncio de la compañía.

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