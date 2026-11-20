Principal
Reportan accidente de tránsito en Candelaria de la Frontera, Santa Ana
Un reporte preliminar ubica un accidente de tránsito en el distrito de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana Oeste. El punto exacto y las circunstancias del percance siguen sin confirmarse.
Por el momento, se desconoce cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas o si el accidente afectó la circulación.
Judicial
Envían a juicio a dos guatemaltecos por presunto tráfico de migrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Rafael T. Z. y Gerardo Leonel de L. A., ambos de nacionalidad guatemalteca, enfrenten juicio por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de dos mujeres ecuatorianas. El juzgado también ordenó su captura porque ambos fueron declarados en rebeldía.
Según la acusación, las mujeres conocieron a los imputados en un restaurante de El Salvador el 15 de mayo de 2024. Su destino era Minneapolis, Estados Unidos. Los dos hombres les habrían ofrecido guiarlas hasta la frontera San Cristóbal, en Santa Ana Oeste, a cambio de un pago que recibirían cuando ellas llegaran a su destino.
Durante un control fronterizo, las autoridades detectaron que los pasaportes de las dos ecuatorianas estaban en poder de los acusados. Tras la intervención de la Policía Fronteriza, las mujeres declararon cómo conocieron a los hombres y qué habían acordado con ellos.
Política
Paolo Lüers cuestiona el juicio colectivo contra 223 acusados en el caso Las Palmas
El columnista Paolo Lüers cuestionó las garantías de defensa de 223 personas acusadas de integrar o colaborar con una presunta estructura delictiva vinculada a la colonia Las Palmas, en San Salvador. En una columna del 14 de octubre, señaló que la audiencia conjunta estaba prevista para diciembre de 2026, en el marco de los procesos derivados del régimen de excepción.
Según el dictamen fiscal parcial que Lüers afirma haber revisado, la acusación se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. El cargo principal es el de agrupaciones ilícitas y, entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, figuran actas de captura y las declaraciones de dos testigos.
Lüers cuestionó que el escrito fiscal no detallara la conducta atribuida a la mayoría de los acusados. También recogió el testimonio de un abogado defensor que dijo haber tenido dificultades para comunicarse con sus representados y revisar la prueba ofrecida para la audiencia.
El artículo 6 del Código Procesal Penal establece que toda persona acusada debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad y que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora.
Nacionales
Explosión en un campamento en Haití deja dos militares salvadoreños muertos y dos heridos
Dos militares salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación en un campamento en Haití, informó este viernes 20 de noviembre la Fuerza Armada de El Salvador. Los cuatro trabajaban con material explosivo cuando ocurrió el incidente. Los lesionados reciben atención médica.
En su comunicado inicial, la institución no precisó en qué campamento ocurrió la explosión, qué provocó la detonación ni cuál es la gravedad de las lesiones. Tampoco divulgó las identidades de los fallecidos. La Fuerza Armada expresó sus condolencias y solidaridad con sus familias.
Por qué hay tropas salvadoreñas en Haití
El Salvador ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión respaldada por Naciones Unidas que apoya a la Policía Nacional de Haití. Un informe de la ONU registraba 124 efectivos salvadoreños en esa fuerza al 12 de octubre, antes de que el Gobierno ampliara su presencia militar en el país caribeño.
El despliegue se amplió después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran tras una emboscada el 18 de octubre en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El Gobierno envió alrededor de 2.000 soldados, y el vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaron esta semana que las tropas regresarían cuando fueran localizados los desaparecidos. La explosión en el campamento y la desaparición de octubre son hechos distintos.
EN DESARROLLO:
Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos.
Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos.
Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento.
— FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026