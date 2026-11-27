La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de una mujer y un hombre señalados de protagonizar una riña en la vía pública en la colonia Angélica, en el distrito de Sonsonate. El incidente quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

Los detenidos fueron identificados como Rosa María Rivas Hernández, de 41 años, y Carlos Baltazar Aguilar Morán, de 45. Según el reporte policial, el altercado ocurrió en el cruce de la 1.ª calle Oriente y el paseo 15 de Septiembre.

Testigos señalaron que, durante la riña, la mujer se abalanzó sobre el hombre y lo sujetó del cuello. Personas del sector denunciaron el incidente ante las autoridades.

La PNC indicó que sus equipos de inteligencia ubicaron a ambos tras dar seguimiento al video y a la información recibida. La corporación atribuye a los dos detenidos el delito de desórdenes públicos.

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