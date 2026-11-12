Principal
PNC captura a dos personas por presunto hurto de una laptop en la colonia Escalón
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Edgar Alexander Zetino Rivas y Leslie Adriana Bonilla Santamaría, señalados de sustraer una computadora portátil y otras pertenencias del interior de un vehículo en la colonia Escalón, San Salvador.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó el miércoles 11 de noviembre que el presunto hurto ocurrió frente a un restaurante. La víctima había reportado la sustracción de la computadora.
Según Villatoro, los agentes recuperaron la laptop dentro del automóvil en el que se movilizaban las dos personas detenidas. El vehículo portaba placas guatemaltecas.
El ministro indicó que ambos serán procesados por posesión y tenencia ilícita. También señaló que Zetino Rivas había sido detenido el año anterior por un caso similar y que posteriormente recuperó su libertad.
Internacionales
Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja un fallecido y al menos 12 heridos
Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m., hora local.
Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, seis de los heridos se encontraban en estado crítico. Los equipos de rescate sacaron a varios sobrevivientes de entre los escombros y continuaron la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas.
Parte del inmueble, que albergaba un comercio en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, cayó sobre una obra contigua. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga la causa del derrumbe y revisa la estabilidad de las construcciones cercanas.
La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. La Policía pidió evitar el sector de las avenidas Flatbush y Bedford debido a los cierres de calles.
Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 474 dedicado a “Día del Salvadoreño en el Exterior” de Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 474 al «Día del Salvadoreño en el Exterior», una fecha que reconoce el aporte de más de tres millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y que, desde distintos lugares del mundo, contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y político de El Salvador.
Con este sorteo, reconocemos a quienes mantienen vivos sus vínculos con nuestra tierra, llevan nuestra identidad a otras naciones y continúan siendo parte fundamental de la historia y el futuro de nuestro país. También destacamos la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, en el acercamiento de servicios, oportunidades y atención a nuestros compatriotas en el exterior.
Durante la fase previa, contamos con la participación de Alejandra Barahona, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien presentó los premios mayores y seleccionó los maletines de balotas de colores. También nos acompañó José Manuel Cruz, jefe de este departamento, quien dirigió unas palabras de agradecimiento y recibió, de manos de nuestro Team Lotería, un cuadro conmemorativo que contiene el vigésimo dedicado a esta celebración y que circuló durante toda la semana.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 474:
Primer Premio: $760,000 – Billete N.º 19841 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 37611 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20399 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
Y recordá que esta Navidad podés ser vos el próximo millonario. Comprá tus fracciones del Gordo Navideño 2026 por $1.50 o el billete completo por $60 con tu agente vendedor favorito. ¡Vos podés ser millonario!
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Política
Vicepresidente Ulloa participa en encuentro por el desarrollo de Santa Ana Norte
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó este miércoles en el encuentro “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, realizado en la zona central de Metapán.
El evento se enmarca en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y busca fortalecer las capacidades productivas de las comunidades de la zona.
Durante su intervención, el Vicepresidente destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno de fomentar la seguridad alimentaria a través de la reactivación del sector agropecuario y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
También reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. Reiteró el compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional.
En el marco de la jornada se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Además, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina; el Alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde; representantes de la Embajada de Marruecos, del Instituto Salvadoreño del Café, de la Dirección de Economía Azul y de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
Fortaleciendo alianzas para el desarrollo territorial.👨🏽🌾🤝🐟El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, participó en el encuentro denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, desarrollado en la zona central de Metapán, con miras a robustecer las capacidades productivas de las comunidades.
El Vicepresidente Ulloa destacó el potencial agrícola, hídrico y productivo de Santa Ana Norte como un territorio estratégico para el progreso económico del país. Resaltó la visión del Gobierno del Presidente Bukele de fomentar la seguridad alimentaria mediante la reactivación del sector agropecuario, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Reconoció los esfuerzos interinstitucionales para impulsar las actividades pesqueras, prevenir incendios forestales y brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la sequía. En esa línea, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a las autoridades locales y la cooperación internacional para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
El Secretario Ejecutivo Trinacional del @Plan_Trifinio, Sr. Jorge Urbina, expresó la importancia de la colaboración entre las entidades de Gobierno y cooperantes para impulsar el desarrollo de Santa Ana Norte, mediante iniciativas orientadas a la protección de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades agrícolas y pesqueras.
A su vez, el Alcalde de Santa Ana Norte, Sr. Carlos Landaverde, enfatizó la relevancia del sector agrícola y cafetalero como pilares del desarrollo económico local y la seguridad alimentaria. Bajo la premisa “Apoyar al campo es sembrar futuro”, reafirmó la necesidad de continuar articulando esfuerzos para respaldar a los productores.
Como parte de la jornada, se celebró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana Norte y el Plan Trifinio, que contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. Asimismo, se entregaron insumos agrícolas, 450 paquetes alimentarios financiados por la Embajada de la República Popular China y equipamiento para la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la pesca artesanal.
El evento contó con la participación del Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Sr. Brahim Baddi; el Presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Sr. Mauricio Sansivirini; el representante de la Dirección de Economía Azul, Sr. Misael Chavarría; y la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Sra. Ethel Cabrera.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 11, 2026