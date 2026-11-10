PNC captura a dos hombres tras riña grabada en la vía pública en San Marcos

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que en 2027 comenzará la construcción de la sexta fase del Complejo Habitacional La Bretaña, en el distrito de San Martín. La nueva etapa contempla 28 apartamentos adicionales.

El Ministerio de Vivienda informó que las primeras cinco fases suman 140 apartamentos, ya entregados a familias provenientes de las comunidades El Cacao y 10 de Octubre.

La ampliación forma parte del Programa de Reasentamientos, que busca ofrecer viviendas seguras a familias que residían en comunidades expuestas a condiciones de riesgo. Con la sexta fase, el complejo alcanzaría los 168 apartamentos.

El anuncio fija 2027 como el año de inicio de las obras. Vivienda aún no detalló cuándo prevé entregar los nuevos apartamentos.

✅Construcción de la fase 6 del Complejo Habitacional La Bretaña, San Martín Para 2027 iniciaremos la sexta fase, con la construcción de 28 apartamentos más. Este proyecto se desarrolla por fases como parte del Programa de Reasentamientos impulsado por el presidente @nayibbukele, dando soluciones habitacionales seguras a familias que anteriormente residían en comunidades vulnerables. Las primeras cinco fases, que contemplan un total de 140 apartamentos, ya fueron entregadas a familias de las comunidades El Cacao y 10 de Octubre. — Ministerio de Vivienda – FONAVIPO (@ViviendaSV) November 9, 2026

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