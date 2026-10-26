PNC captura a dos hombres señalados de pelear en la vía pública en Ahuachapán

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles permanecerán sin cambios del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional. En la zona central, la gasolina superior se ubicará en $5.13 por galón, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior costará $5.14, la regular $4.81 y el diésel $4.86 por galón.

Estos valores son idénticos a los que rigieron en la quincena anterior (13 al 26 de octubre), lo que confirma la continuidad de la estabilidad tarifaria. La DGEHM señaló que la medida se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional, influida por factores como tensiones geopolíticas, ataques a infraestructura petrolera, cierres de plataformas y refinerías, y variaciones en las reservas de hidrocarburos.

La institución destacó que la coordinación con el sector privado petrolero y la gestión del mercado interno han permitido sostener precios competitivos para los consumidores salvadoreños. Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley y constituyen el valor base; el precio final en las estaciones de servicio puede variar ligeramente según cada establecimiento.

Con esta actualización, El Salvador suma otra quincena sin incrementos en el costo de las gasolinas y el diésel, en un contexto regional donde los precios de los hidrocarburos continúan expuestos a la volatilidad internacional. Los nuevos valores entran en vigencia el martes 27 de octubre.

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