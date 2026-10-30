Principal
PNC captura a alias “Capulina” en San Luis Talpa y lo vincula al Barrio 18 Revolucionarios
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a David Alberto Escobar Guevara, alias “Capulina”, durante un patrullaje en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste. La institución lo señala como presunto integrante del Barrio 18, facción Revolucionarios.
Según el reporte policial divulgado este viernes 30 de octubre, los agentes consultaron sus datos en el sistema ONI y encontraron registros que lo vinculan con la clica Tayni Locos Revolucionarios, cancha Santa Clara. La PNC lo perfila con el rango de homeboy dentro de esa estructura.
La Policía también informó que Escobar Guevara registra antecedentes por un homicidio en grado de tentativa cometido en 2014. El reporte no detalla las circunstancias de aquel caso ni precisa si derivó en una condena o si existe una orden judicial vigente relacionada con ese hecho.
La institución anunció que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. La información disponible corresponde a la captura y al señalamiento policial; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre este nuevo proceso.
Judicial
PNC captura a hombre con marihuana valorada en $400 en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Salvador Antonio Ramón, de 44 años, tras encontrarle porciones de marihuana valoradas en aproximadamente $400, según informó la institución. El procedimiento ocurrió la noche del jueves 29 de octubre en Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Los agentes ubicaron al hombre durante un patrullaje preventivo en la colonia Santa Marta. De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención se realizó el hallazgo y decomiso de la sustancia.
La PNC identificó la droga como marihuana, aunque no precisó su peso ni la cantidad de porciones incautadas. Los $400 corresponden a la valoración económica divulgada por las autoridades, no a dinero en efectivo decomisado.
La institución anunció que Ramón será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. La información disponible corresponde a la captura; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso.
Principal
Choque entre motocicleta y automóvil deja un lesionado en el barrio San Antonio de Sensuntepeque
Un motociclista resultó lesionado tras un choque en el que también estuvo involucrado un automóvil, la noche del jueves 29 de octubre, en Sensuntepeque, Cabañas Este. La emergencia fue atendida por voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional local.
El accidente ocurrió sobre la séptima avenida Norte, en el sector del barrio San Antonio. Los socorristas acudieron después de recibir la alerta y evaluaron al hombre que conducía la motocicleta.
De acuerdo con Cruz Verde, el motociclista presentaba traumas leves y recibió asistencia en el lugar. El reporte no detalla si posteriormente necesitó traslado a un centro asistencial ni precisa su identidad o edad.
Las circunstancias que provocaron el choque no fueron especificadas en la información disponible. Tampoco se informó sobre otras personas lesionadas, por lo que no es posible atribuir responsabilidades a ninguno de los conductores involucrados.
Política
Keiko Fujimori plantea concretar un TLC entre Perú y El Salvador: negociaciones tienen antecedentes desde 2010
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este jueves 29 de octubre su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador durante su encuentro con el presidente Nayib Bukele. La mandataria también informó que entregó una invitación formal al gobernante salvadoreño para visitar su país, como parte del acercamiento bilateral.
La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades para las empresas de ambas naciones. Sin embargo, la declaración presidencial representa una expresión de voluntad política y no equivale a la firma de un tratado ni a la entrada en vigor de nuevas preferencias comerciales.
El proceso tiene antecedentes previos: Perú y El Salvador comenzaron a negociar un TLC en 2010 y retomaron las conversaciones en 2025. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, ambos países acordaron entonces un marco para revisar, actualizar y concluir los capítulos negociados anteriormente, además de incorporar disposiciones sobre comercio electrónico.
Un eventual acuerdo establecería las condiciones de acceso a los mercados y las reglas aplicables al intercambio bilateral, conforme a lo que negocien ambas partes. La declaración de Fujimori no precisó una fecha para concluir el proceso ni anunció un texto definitivo, por lo que los beneficios y compromisos concretos dependerán del resultado de las negociaciones.
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