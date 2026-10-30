PNC captura a alias “Capulina” en San Luis Talpa y lo vincula al Barrio 18 Revolucionarios

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este jueves 29 de octubre su interés en concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador durante su encuentro con el presidente Nayib Bukele. La mandataria también informó que entregó una invitación formal al gobernante salvadoreño para visitar su país, como parte del acercamiento bilateral.

La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades para las empresas de ambas naciones. Sin embargo, la declaración presidencial representa una expresión de voluntad política y no equivale a la firma de un tratado ni a la entrada en vigor de nuevas preferencias comerciales.

El proceso tiene antecedentes previos: Perú y El Salvador comenzaron a negociar un TLC en 2010 y retomaron las conversaciones en 2025. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano, ambos países acordaron entonces un marco para revisar, actualizar y concluir los capítulos negociados anteriormente, además de incorporar disposiciones sobre comercio electrónico.

Un eventual acuerdo establecería las condiciones de acceso a los mercados y las reglas aplicables al intercambio bilateral, conforme a lo que negocien ambas partes. La declaración de Fujimori no precisó una fecha para concluir el proceso ni anunció un texto definitivo, por lo que los beneficios y compromisos concretos dependerán del resultado de las negociaciones.

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