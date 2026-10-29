Pasajero muere tras choque de un pick-up contra un árbol en Santa Cruz Michapa

Un hombre que viajaba como pasajero en un pick-up falleció después de que el vehículo chocara contra un árbol en la carretera Panamericana, en el distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. El impacto provocó graves daños en la carrocería y dejó a la víctima atrapada dentro de la unidad.

Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia. Al evaluar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible trasladarlo a un centro asistencial.

Ante las condiciones del vehículo, se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo mediante herramientas hidráulicas especializadas. Este equipo permite cortar o separar partes de la carrocería cuando el acceso a una persona atrapada resulta imposible por otros medios.

El reporte disponible no precisa la identidad ni la edad del fallecido, tampoco detalla el estado del conductor o la presencia de otros ocupantes. Las circunstancias que provocaron que el pick-up impactara contra el árbol aún no han sido esclarecidas públicamente.

🚨 HOMBRE MUERE ATRAPADO EN PICK-UP TRAS ESTRELLARSE CONTRA UN ÁRBOL EN LA PANAMERICANA Un hombre perdió la vida luego de que el pick-up que conducía impactara de frente contra un árbol sobre la carretera Panamericana, a la altura del distrito de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Norte. La fuerza del choque fue tan brutal que la carrocería del vehículo quedó completamente aplastada y el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Comandos de Salvamento de San Martín llegó primero a la escena. Se esperaba la llegada del Cuerpo de Bomberos para realizar la extracción con equipo hidráulico especializado. ⚠️ El hecho reabre el debate sobre la velocidad y el estado de las vías en uno de los corredores más transitados del país. ¿Qué opinas de estos accidentes tan frecuentes en la Panamericana?

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