Principal
Ordenan detención provisional para acusado de tráfico de drogas en Santa Tecla
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla ordenó que Alfredo Magaña Vargas permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas. La medida se dictó al finalizar la audiencia inicial.
Según la acusación fiscal, el caso se originó el 16 de octubre de 2026, cuando agentes de la División Antinarcóticos registraron una vivienda en la senda San Rafael, sobre la 10.ª avenida Norte de Santa Tecla, La Libertad Sur. La Policía había recibido información sobre la presunta venta de drogas en el inmueble.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron 208.78 gramos de marihuana y 25.66 gramos de cocaína, según el análisis de las sustancias decomisadas. También encontraron dos balanzas digitales, una trituradora, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.
El juzgado consideró que existen indicios suficientes para que el caso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y Magaña Vargas permanecerá detenido hasta la audiencia preliminar.
Internacionales
Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:
- Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
- Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
- Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
- Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
- Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
- Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
- Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
- Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
- Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
- Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)
Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.
Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
Política
Félix Ulloa defiende la misión salvadoreña en Haití y afirma que opera con recursos propios
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que la operación se financia con recursos propios, sin aportes de otros países. En una entrevista, comparó el presupuesto de la misión con los fondos que, según dijo, recibieron anteriores intervenciones internacionales.
Ulloa recordó que trabajó ocho años en Haití y que conoció de cerca las operaciones de Naciones Unidas. Según su relato, la misión que llegó en 2004 contó con un presupuesto inicial de $500 millones y desplegó alrededor de 10,000 efectivos de distintas nacionalidades.
El vicepresidente sostuvo que el mandato de aquellas fuerzas limitaba las acciones militares que podían emprender contra los grupos armados. Al referirse al despliegue salvadoreño, afirmó que «los resultados hablan por sí mismos». En ese pasaje, Ulloa no precisó el costo total de la operación ni presentó cifras para comparar sus resultados.
La búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití desde octubre sigue pendiente. Ulloa también anunció que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto visitar El Salvador el 16 y 17 de noviembre, una ocasión en la que ambos gobiernos abordarán la continuidad del despliegue.
La misión salvadoreña en Haití no representa una ocupación ni genera costos para otros países. https://t.co/whGRWjzai8
— Félix Ulloa (@fulloa51) November 9, 2026
Judicial
Inicia audiencia contra 132 presuntos integrantes y colaboradores de la MS-13 en Chalatenango
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes 9 de noviembre la audiencia única contra 132 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con una estructura de la MS-13 que habría operado en Chalatenango.
El caso incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y amenazas. Según la Fiscalía, las 132 personas fueron detenidas en distintos operativos realizados durante el régimen de excepción.
La investigación fiscal atribuye distintas funciones a los procesados. Entre ellos identifica a personas con el rango de homeboy, así como a presuntos colaboradores, paros, chequeos y observadores, a quienes señala de cumplir tareas de vigilancia y apoyo a la estructura.
Durante la audiencia, la Fiscalía prevé presentar documentos, peritajes y testimonios para sustentar sus acusaciones. El tribunal deberá valorar esas pruebas y determinar la responsabilidad de cada persona procesada.
Lo Más Leído
-
Opinethace 2 días
Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica- Lisandro Prieto Femenía «La democracia no es la mera garantía del orden, sino la experiencia siempre amenazada de la libertad política y la justicia efectiva». — Hannah Arendt (Sobre la revolución, 2006, p. 142)
-
Redeshace 3 días
Madre ofrece su tambo de gas para comprar el traje de graduación de su hijo en Usulután