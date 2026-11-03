Principal
Niña de dos años y otras dos personas resultan heridas en accidente de motocicleta rumbo a Coatepeque
Tres personas, entre ellas una niña de dos años, resultaron lesionadas la mañana de este martes 3 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al distrito de Coatepeque, en Santa Ana.
De acuerdo con los reportes preliminares, las tres viajaban en una misma motocicleta cuando ocurrió el percance. La información disponible no precisa el punto exacto de la carretera ni confirma si estuvo involucrado otro vehículo.
Equipos de socorro acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario. No se han divulgado sus identidades, la gravedad de las lesiones o una actualización sobre su estado de salud.
Las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación policial. Hasta el reporte consultado, no se había establecido una causa ni determinado responsabilidades por el siniestro.
Judicial
Fiscalía registra 10,561 condenas contra pandilleros: balance incluye 9,213 adultos y 1,348 menores
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 10,561 condenas contra integrantes de estructuras criminales procesados durante el régimen de excepción. El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó el balance ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, con cifras actualizadas al 16 de octubre de 2026.
Delgado precisó que el 98 % de los imputados cuyos casos llegaron a juicio y obtuvieron sentencia recibió una resolución condenatoria. Ese porcentaje corresponde exclusivamente a los procesos resueltos en esa etapa y no representa la proporción de condenados respecto de todas las personas capturadas durante el régimen.
El desglose comprende 9,213 adultos y 1,348 menores de edad. Según la Fiscalía, 7,765 condenas corresponden a integrantes de la MS-13, 1,791 al Barrio 18 Sureños y 725 al Barrio 18 Revolucionarios. Las restantes se distribuyen entre otras estructuras, incluidas Mirada Loca, Mao Mao y Máquina.
En cuanto a las sanciones, Delgado indicó que el 79 % de los condenados recibió penas de entre 15 y 45 años, mientras 62 personas fueron sentenciadas a más de 75 años y otras 13 a prisión perpetua. El funcionario señaló que el balance aumentará conforme los tribunales programen y resuelvan las audiencias pendientes; estas cifras fueron expuestas en octubre y no constituyen un nuevo corte de noviembre.
Política
Bukele y Dan Katz abordan cómo la inteligencia artificial puede transformar la economía de El Salvador
El presidente Nayib Bukele destacó el potencial de la inteligencia artificial (IA) tras reunirse con Dan Katz, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El mandatario informó que el intercambio incluyó los efectos que esta tecnología podría tener en El Salvador y el mundo, más allá de la agenda económica tradicional.
Según Bukele, la conversación abarcó el mercado laboral, la atención sanitaria, la educación, el gasto público y las redes de protección social. El presidente señaló que ambos intercambiaron ideas sobre las oportunidades y los desafíos de una tecnología capaz de modificar la prestación de servicios y las actividades productivas.
Por su parte, Katz informó este martes 3 de noviembre que analizaron los avances de las reformas y la visión de largo plazo para el país. El funcionario sostuvo que atraer más inversión privada y aprovechar las nuevas tecnologías serán factores importantes para consolidar los avances recientes y desarrollar el potencial de crecimiento económico salvadoreño.
El interés por la IA forma parte de una agenda gubernamental que incluye la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y un marco legal para fomentar estas tecnologías. Sin embargo, las publicaciones sobre la reunión no detallan proyectos específicos, compromisos financieros ni un nuevo acuerdo con el FMI para implementar herramientas de inteligencia artificial.
Judicial
Joven de 28 años seguirá detenido por contrabando de cigarrillos valorados en más de $88 mil en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Luis Ángel H. A., de 28 años, por el delito de contrabando de mercadería. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2026, cuando agentes policiales que patrullaban en el kilómetro 69 de la carretera Santa Ana-Metapán intentaron detener el vehículo que conducía.
El imputado desobedeció la señal de alto y aceleró. Los agentes lo siguieron aproximadamente un kilómetro hasta alcanzarlo. Entonces detuvo el vehículo e intentó huir a pie hacia un predio baldío, donde fue interceptado y capturado en flagrancia.
Durante la inspección del automotor se localizaron 30 cajas de cartón, cada una con 50 paquetes de cigarrillos de la marca Modern, para un total de 1.500 paquetes. Esta mercadería no cuenta con los registros sanitarios correspondientes para su ingreso y comercialización en el país. Según la documentación fiscal, el supuesto perjuicio a la hacienda pública asciende a $88.334,13.
La marca Modern, de origen principalmente chino o coreano, es una de las más comunes en el mercado ilegal de cigarrillos en El Salvador. Su precio (alrededor de un dólar por cajetilla) es significativamente más bajo que el de las marcas legales. El contrabando de cigarrillos sigue generando pérdidas fiscales importantes al Estado, estimadas en alrededor de $25 millones anuales, aunque el porcentaje del mercado ilegal ha disminuido en los últimos años gracias a operativos policiales y aduaneros.
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