Sucesos
Mujer sufre múltiples golpes al caer de una unidad de transporte en San Juan Opico
Una mujer resultó lesionada tras caer de una unidad del transporte público sobre la carretera Panamericana, cerca del Regimiento de Caballería, en San Juan Opico, La Libertad Centro. El percance ocurrió en el sentido que conduce hacia San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, acudieron al lugar y atendieron a la paciente, quien presentaba golpes en varias partes del cuerpo. El reporte disponible no precisó la gravedad de las lesiones.
Las circunstancias que provocaron la caída permanecen pendientes de esclarecer. Tampoco se divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, la ruta de la unidad o una conclusión oficial sobre responsabilidades.
La ubicación y el cuerpo de socorro interviniente coinciden con un reporte difundido el 5 de noviembre sobre una mujer atendida tras caer del transporte colectivo en ese mismo sector. La información publicada posteriormente no permite establecer que se trate de una nueva emergencia.
Sucesos
Capturan a dos personas acusadas de obligar a menores a distribuir droga en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de José Gabriel Cruz Aragón y Zuleyma Beatriz Vásquez Garay, señalados de utilizar a menores de edad para distribuir sustancias ilícitas en San Salvador. El caso surgió en octubre de 2026, cuando las autoridades intervinieron a un adolescente de 15 años mientras comercializaba droga.
Durante la entrevista, el menor relató que sufría agresiones físicas y que era obligado a participar en la distribución de estupefacientes. Como resultado de las investigaciones y del operativo conjunto con la Policía Nacional Civil, ambos fueron detenidos. En los registros se incautó dinero en efectivo, porciones de droga, teléfonos celulares y otros elementos que servirán para fortalecer el expediente.
Los detenidos serán procesados por los delitos de utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, maltrato infantil y trata de personas. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el alcance de la red y determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.
Sucesos
Motociclista sufre varias lesiones en accidente cerca de la Fuente Luminosa, en San Salvador
Un motociclista fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir un accidente de tránsito a la altura del redondel de la Fuente Luminosa, en San Salvador. El hombre presentó varias lesiones que requirieron la intervención de socorristas.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Mejicanos, acudieron al sector después de recibir la alerta. El equipo brindó las primeras atenciones y estabilizó al paciente antes de trasladarlo para recibir evaluación médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. La información disponible no precisa cómo ocurrió el accidente ni si hubo otros vehículos involucrados; tampoco detalla la identidad del lesionado o su condición posterior.
Como contexto de la situación vial del país, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18,651 accidentes y 13,406 personas lesionadas entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026. Estos registros corresponden al balance nacional previo a la publicación de este caso.
Sucesos
Mujer cae de un autobús en la Panamericana y es trasladada al hospital en San Juan Opico
Una mujer resultó lesionada tras caer de un autobús del transporte colectivo la tarde de este jueves 5 de noviembre, en la carretera Panamericana, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La emergencia ocurrió en el sector del Regimiento de Caballería, en el sentido hacia San Salvador.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los socorristas brindaron atención a la paciente y la estabilizaron antes de trasladarla a un centro asistencial.
El reporte de atención confirmó que las lesiones se produjeron por la caída desde la unidad. Sin embargo, no se divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, tampoco un diagnóstico sobre la gravedad de sus heridas o su evolución posterior.
Las circunstancias que provocaron la caída no fueron precisadas en la información disponible. Tampoco se identificó la ruta del autobús ni se comunicaron conclusiones oficiales sobre responsabilidades en el percance.