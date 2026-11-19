La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador entregó equipo y asistencia técnica a DoctorSV con el objetivo de fortalecer la atención médica y mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante posibles amenazas sanitarias en el país.

La entrega incluyó recursos destinados a un laboratorio de simulación médica, un centro de capacitación y un centro especializado de monitoreo epidemiológico. Esta contribución forma parte del apoyo estadounidense que, durante el último año, ascendió a cerca de un millón de dólares en equipo y asistencia técnica.

El respaldo contempló licencias para la visualización y el análisis de datos, computadoras portátiles, monitores, infraestructura de red, estaciones de trabajo y materiales de instalación. Asimismo, incluyó asesoría para desarrollar flujos de trabajo, protocolos clínicos y procesos de formación del personal, como parte de la expansión de DoctorSV como plataforma nacional de atención clínica.

En el acto participaron David Kryzwda, ministro consejero en funciones de la Embajada de EE.UU., y Manuel Bello, director de DoctorSV.

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