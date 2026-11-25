Sucesos
Muere peatón arrollado por un bus de la ruta 210 en Santa Ana
Un hombre murió la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras ser atropellado por un autobús de la ruta 210 en las cercanías del redondel El Colón, en el distrito de Santa Ana.
Según el reporte inicial, la víctima cruzaba la calle cuando fue alcanzada por la unidad de transporte colectivo. La ruta 210 conecta Santa Ana con Ahuachapán y pasa por Chalchuapa y Atiquizaya.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar y encontró al hombre sin signos vitales.
El reporte inicial no identificó a la víctima ni informó si el conductor del autobús fue detenido.
Principal
Choque de motocicleta contra una vaca deja dos heridos en San Juan Tepezontes
Un motociclista y la persona que viajaba con él resultaron lesionados la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras un choque en el distrito de San Juan Tepezontes, municipio de La Paz Centro.
El accidente ocurrió en una calle del caserío San José Capulataste, en el cantón Los Laureles, cuando una vaca cruzó la vía y la motocicleta impactó contra el animal.
Socorristas de Comandos de Salvamento, de la seccional de San Miguel Tepezontes, auxiliaron a los dos ocupantes de la motocicleta.
El reporte inicial no difundió sus identidades ni precisó la gravedad de las lesiones o si fueron trasladados a un centro asistencial.
Principal
Muere Kenia Girón, propietaria de Mirador Entre Nubes, en choque en Morazán
Kenia Guadalupe Girón Medina falleció en un choque sobre la carretera Longitudinal del Norte, en el tramo que conecta los distritos de Corinto y Cacaopera, en el departamento de Morazán.
La joven empresaria se dedicaba a la gastronomía y era propietaria del restaurante Mirador Entre Nubes, ubicado en el distrito de Corinto.
Girón Medina murió poco después del impacto. El reporte disponible no precisa la fecha ni la hora del accidente, los vehículos involucrados o la causa de la colisión.
Sucesos
Accidente de camión repartidor deja cajas de cerveza sobre la vía en Lourdes, Colón
Un camión repartidor de bebidas se accidentó la mañana del martes 24 de noviembre en la salida de Campos Verdes, en Lourdes, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste. Parte de la carga cayó sobre la vía.
En las imágenes del lugar se observan cajas, botellas de cerveza y líquido derramado sobre el pavimento. El reporte preliminar indicó que del camión cayeron cientos de botellas.
El accidente no dejó personas lesionadas, según la información disponible. Los daños reportados se limitaron a la pérdida de mercancía, cuyo valor no se dio a conocer.
La causa del accidente sigue sin confirmarse. El reporte tampoco precisó si hubo otro vehículo involucrado o si fue necesario cerrar el paso para retirar las botellas.