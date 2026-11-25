Un camión repartidor de bebidas se accidentó la mañana del martes 24 de noviembre en la salida de Campos Verdes, en Lourdes, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste. Parte de la carga cayó sobre la vía.

En las imágenes del lugar se observan cajas, botellas de cerveza y líquido derramado sobre el pavimento. El reporte preliminar indicó que del camión cayeron cientos de botellas.

El accidente no dejó personas lesionadas, según la información disponible. Los daños reportados se limitaron a la pérdida de mercancía, cuyo valor no se dio a conocer.

La causa del accidente sigue sin confirmarse. El reporte tampoco precisó si hubo otro vehículo involucrado o si fue necesario cerrar el paso para retirar las botellas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...