Kenia Guadalupe Girón Medina falleció en un choque sobre la carretera Longitudinal del Norte, en el tramo que conecta los distritos de Corinto y Cacaopera, en el departamento de Morazán.

La joven empresaria se dedicaba a la gastronomía y era propietaria del restaurante Mirador Entre Nubes, ubicado en el distrito de Corinto.

Girón Medina murió poco después del impacto. El reporte disponible no precisa la fecha ni la hora del accidente, los vehículos involucrados o la causa de la colisión.

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