Principal
Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas
Efraín Mauricio Arévalo Mojica, catedrático de la Universidad de Sonsonate (USO) y colaborador del Órgano Judicial, falleció la mañana de este miércoles 21 de octubre en un accidente de tránsito en la Ruta de las Flores. Familiares y amigos confirmaron la identidad del profesional, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió la colisión.
El percance se registró en el sector conocido como La Pedrera, en el tramo que conecta Salcoatitán con Apaneca, sobre la carretera entre Sonsonate y Ahuachapán. En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas; el otro conductor fue reportado en condición delicada, de acuerdo con la información preliminar.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Sin embargo, al intentar auxiliar a Arévalo Mojica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento fue divulgado entre personas vinculadas con su labor docente y su trabajo en el ámbito judicial.
Las primeras versiones apuntan a que uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario, provocando el impacto. Esta explicación es preliminar y no permite atribuir responsabilidades mientras no se conozcan las conclusiones de la inspección correspondiente.
Política
Elecciones 2027: TSE sortea quinta posición de juntas electorales; así quedaron los partidos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027 y permite avanzar en la conformación de los organismos que administrarán el proceso en los territorios.
La integración se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Cuatro posiciones corresponden a propuestas de los partidos con mayor votación en la última elección legislativa: Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN. Para la quinta participaron VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria (FS) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).
En el sorteo de las juntas departamentales, las claves quedaron distribuidas de la siguiente manera: 5A para VAMOS, 5B para GANA, 5C para PDC, 5D para Fuerza Solidaria y 5E para FPS. Estas referencias se incorporan a la matriz que establece la distribución de las propuestas en los distintos organismos.
Para las juntas municipales, el resultado fue diferente: 5A para FPS, 5B para GANA, 5C para Fuerza Solidaria, 5D para VAMOS y 5E para PDC. Las letras identifican las posiciones dentro del mecanismo de distribución; no representan un orden de preferencia electoral ni una ubicación en las papeletas de votación.
La quinta posición tampoco equivale automáticamente a una vocalía. Según explicó el TSE, quienes sean incorporados mediante este mecanismo podrán ejercer presidencias, secretarías u otras responsabilidades, de acuerdo con la matriz de asignación. Los cargos se distribuirán de forma rotativa entre las juntas y los partidos participantes, bajo el criterio de equidad anunciado por la institución.
Para establecer el orden de participación, los representantes partidarios extrajeron sobres numerados y posteriormente tomaron las esferas de la tómbola. La actividad contó con presencia de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral, entre otras instancias.
La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que el procedimiento responde al cumplimiento de la legislación electoral y al compromiso de organizar los comicios con transparencia. Al finalizar, los resultados quedaron asentados en un acta firmada por representantes de los partidos, el Fiscal Electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal.
El TSE aclaró que las posiciones corresponden a una etapa inicial y pueden estar sujetas a revisión y ajustes antes de establecer la distribución definitiva. Por ello, el sorteo constituye un avance en la organización de las juntas, mientras continúan las actuaciones necesarias para completar su integración.
Nacionales
Camión impacta contra poste del tendido eléctrico en bulevar Los Próceres
Un camión chocó contra un poste del tendido eléctrico la tarde de este miércoles 21 de octubre en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. El percance dejó daños materiales y motivó la presencia de agentes policiales en el sector.
La información preliminar no confirma personas lesionadas. Aunque el primer reporte se concentra en las afectaciones materiales, todavía no se ha detallado la condición del conductor ni si otras personas resultaron involucradas.
Las autoridades policiales realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa confirmada del accidente ni se han atribuido responsabilidades.
Tampoco se ha precisado si el impacto provocó interrupciones del suministro eléctrico, cierres de carriles o restricciones a la circulación. Estos datos permanecen pendientes de confirmación mientras se desarrolla la inspección en el lugar.
🚨 ¡OTRO MÁS!
🚛💥 Volqueta choca contra poste en el Bulevar Los Próceres y paraliza el tráfico
Una volqueta de carga impactó esta tarde contra un poste del tendido eléctrico en el Bulevar Los Próceres (sentido al monumento Hermano Bienvenido a Casa). El paso quedó restringido de forma preventiva por el VMT.
Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Autoridades trabajan en el lugar y recomiendan usar rutas alternas y manejar con precaución.
¿Cuántos “otro más” más vamos a ver en esta avenida? 😤
Manejen con cuidado, familia. ⚠️
#Accidente #LosPróceres #SanSalvador #Tránsito #Cronio
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2026
Política
Bukele ordena operación militar en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados por pandillas
Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:
Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.
Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.
Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.
Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.
Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.
Nou toujou gen tan pou evite sa.
Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.
Desizyon an nan men nou.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026