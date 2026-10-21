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Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas

Publicado

hace 3 horas

el

Efraín Mauricio Arévalo Mojica, catedrático de la Universidad de Sonsonate (USO) y colaborador del Órgano Judicial, falleció la mañana de este miércoles 21 de octubre en un accidente de tránsito en la Ruta de las Flores. Familiares y amigos confirmaron la identidad del profesional, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió la colisión.

El percance se registró en el sector conocido como La Pedrera, en el tramo que conecta Salcoatitán con Apaneca, sobre la carretera entre Sonsonate y Ahuachapán. En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas; el otro conductor fue reportado en condición delicada, de acuerdo con la información preliminar.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Sin embargo, al intentar auxiliar a Arévalo Mojica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento fue divulgado entre personas vinculadas con su labor docente y su trabajo en el ámbito judicial.

Las primeras versiones apuntan a que uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario, provocando el impacto. Esta explicación es preliminar y no permite atribuir responsabilidades mientras no se conozcan las conclusiones de la inspección correspondiente.

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Política

Elecciones 2027: TSE sortea quinta posición de juntas electorales; así quedaron los partidos

Publicado

hace 57 minutos

el

21 octubre, 2026

Por

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el martes 20 de octubre el sorteo de la quinta posición y la distribución de cargos para integrar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM). El procedimiento forma parte de los preparativos para las elecciones de 2027 y permite avanzar en la conformación de los organismos que administrarán el proceso en los territorios.

La integración se desarrolló conforme a los artículos 91 y 95 del Código Electoral. Cuatro posiciones corresponden a propuestas de los partidos con mayor votación en la última elección legislativa: Nuevas Ideas, ARENA, FMLN y PCN. Para la quinta participaron VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria (FS) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

En el sorteo de las juntas departamentales, las claves quedaron distribuidas de la siguiente manera: 5A para VAMOS, 5B para GANA, 5C para PDC, 5D para Fuerza Solidaria y 5E para FPS. Estas referencias se incorporan a la matriz que establece la distribución de las propuestas en los distintos organismos.

Para las juntas municipales, el resultado fue diferente: 5A para FPS, 5B para GANA, 5C para Fuerza Solidaria, 5D para VAMOS y 5E para PDC. Las letras identifican las posiciones dentro del mecanismo de distribución; no representan un orden de preferencia electoral ni una ubicación en las papeletas de votación.

La quinta posición tampoco equivale automáticamente a una vocalía. Según explicó el TSE, quienes sean incorporados mediante este mecanismo podrán ejercer presidencias, secretarías u otras responsabilidades, de acuerdo con la matriz de asignación. Los cargos se distribuirán de forma rotativa entre las juntas y los partidos participantes, bajo el criterio de equidad anunciado por la institución.

Para establecer el orden de participación, los representantes partidarios extrajeron sobres numerados y posteriormente tomaron las esferas de la tómbola. La actividad contó con presencia de la Fiscalía Electoral, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral, entre otras instancias.

La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó que el procedimiento responde al cumplimiento de la legislación electoral y al compromiso de organizar los comicios con transparencia. Al finalizar, los resultados quedaron asentados en un acta firmada por representantes de los partidos, el Fiscal Electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal.

El TSE aclaró que las posiciones corresponden a una etapa inicial y pueden estar sujetas a revisión y ajustes antes de establecer la distribución definitiva. Por ello, el sorteo constituye un avance en la organización de las juntas, mientras continúan las actuaciones necesarias para completar su integración.

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Nacionales

Camión impacta contra poste del tendido eléctrico en bulevar Los Próceres

Publicado

hace 1 hora

el

21 octubre, 2026

Por

Un camión chocó contra un poste del tendido eléctrico la tarde de este miércoles 21 de octubre en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. El percance dejó daños materiales y motivó la presencia de agentes policiales en el sector.

La información preliminar no confirma personas lesionadas. Aunque el primer reporte se concentra en las afectaciones materiales, todavía no se ha detallado la condición del conductor ni si otras personas resultaron involucradas.

Las autoridades policiales realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa confirmada del accidente ni se han atribuido responsabilidades.

Tampoco se ha precisado si el impacto provocó interrupciones del suministro eléctrico, cierres de carriles o restricciones a la circulación. Estos datos permanecen pendientes de confirmación mientras se desarrolla la inspección en el lugar.

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Política

Bukele ordena operación militar en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados por pandillas

Publicado

hace 3 horas

el

21 octubre, 2026

Por

El presidente Nayib Bukele confirmó el despliegue de una operación militar para localizar y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, secuestrados el 18 de octubre en Haití. Los militares, pilotos y técnicos de aviación, forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión internacional respaldada por la ONU, y se dedicaban principalmente a evacuaciones médicas y apoyo aéreo, no a combates directos.

El ataque ocurrió en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, cuando los cuatro regresaban a su campamento en un vehículo blindado tras comprar alimentos en un mercado. Grupos armados, entre ellos integrantes de bandas como Chen Mechan (Chèn Méchan), abrieron fuego y usaron explosivos, incendiando el vehículo. Los aerotécnicos lograron salir, pero se perdió el contacto con ellos. Helicópteros de apoyo también fueron atacados durante los intentos de aproximación.
Bukele dirigió un mensaje en criollo haitiano a los líderes de las pandillas: “Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”. Aclaró que el objetivo único es que los cuatro compatriotas regresen vivos y sin daño, y advirtió que las acciones actuales “no son nada comparado con lo que está por venir” si no los liberan. La embajadora salvadoreña ante la ONU, Egriselda López, había condenado previamente la emboscada y solicitado intensificar los esfuerzos internacionales de búsqueda.
La participación salvadoreña en Haití se centra en capacidades de aviación para evacuaciones médicas dentro de la misión multinacional, que enfrenta una situación de seguridad extremadamente compleja en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde las pandillas controlan amplias zonas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el paradero exacto ni el estado de los cuatro aerotécnicos, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan de forma conjunta con otras fuerzas internacionales.
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