Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas

El presidente Nayib Bukele confirmó el despliegue de una operación militar para localizar y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, secuestrados el 18 de octubre en Haití. Los militares, pilotos y técnicos de aviación, forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión internacional respaldada por la ONU, y se dedicaban principalmente a evacuaciones médicas y apoyo aéreo, no a combates directos.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

El ataque ocurrió en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, cuando los cuatro regresaban a su campamento en un vehículo blindado tras comprar alimentos en un mercado. Grupos armados, entre ellos integrantes de bandas como Chen Mechan (Chèn Méchan), abrieron fuego y usaron explosivos, incendiando el vehículo. Los aerotécnicos lograron salir, pero se perdió el contacto con ellos. Helicópteros de apoyo también fueron atacados durante los intentos de aproximación.

Bukele dirigió un mensaje en criollo haitiano a los líderes de las pandillas: “Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”. Aclaró que el objetivo único es que los cuatro compatriotas regresen vivos y sin daño, y advirtió que las acciones actuales “no son nada comparado con lo que está por venir” si no los liberan. La embajadora salvadoreña ante la ONU, Egriselda López, había condenado previamente la emboscada y solicitado intensificar los esfuerzos internacionales de búsqueda.

La participación salvadoreña en Haití se centra en capacidades de aviación para evacuaciones médicas dentro de la misión multinacional, que enfrenta una situación de seguridad extremadamente compleja en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde las pandillas controlan amplias zonas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el paradero exacto ni el estado de los cuatro aerotécnicos, mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan de forma conjunta con otras fuerzas internacionales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...