Sucesos
Motociclista sufre varias lesiones en accidente cerca de la Fuente Luminosa, en San Salvador
Un motociclista fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir un accidente de tránsito a la altura del redondel de la Fuente Luminosa, en San Salvador. El hombre presentó varias lesiones que requirieron la intervención de socorristas.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Mejicanos, acudieron al sector después de recibir la alerta. El equipo brindó las primeras atenciones y estabilizó al paciente antes de trasladarlo para recibir evaluación médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. La información disponible no precisa cómo ocurrió el accidente ni si hubo otros vehículos involucrados; tampoco detalla la identidad del lesionado o su condición posterior.
Como contexto de la situación vial del país, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18,651 accidentes y 13,406 personas lesionadas entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026. Estos registros corresponden al balance nacional previo a la publicación de este caso.
Sucesos
Mujer cae de un autobús en la Panamericana y es trasladada al hospital en San Juan Opico
Una mujer resultó lesionada tras caer de un autobús del transporte colectivo la tarde de este jueves 5 de noviembre, en la carretera Panamericana, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La emergencia ocurrió en el sector del Regimiento de Caballería, en el sentido hacia San Salvador.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los socorristas brindaron atención a la paciente y la estabilizaron antes de trasladarla a un centro asistencial.
El reporte de atención confirmó que las lesiones se produjeron por la caída desde la unidad. Sin embargo, no se divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, tampoco un diagnóstico sobre la gravedad de sus heridas o su evolución posterior.
Las circunstancias que provocaron la caída no fueron precisadas en la información disponible. Tampoco se identificó la ruta del autobús ni se comunicaron conclusiones oficiales sobre responsabilidades en el percance.
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Identifican a Rosa Elena Guevara, de 44 años, como la mujer que murió por descarga eléctrica en planta solar de Acajutla
Rosa Elena Guevara de Canales, de 44 años, fue identificada como la mujer que falleció este jueves tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una planta de paneles solares ubicada en el caserío El Venado del cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate Oeste. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima realizaba labores de limpieza en una fosa donde había cables de electricidad.
La mujer, residente de la colonia Ciudadela Cepa en Acajutla, resultó gravemente lesionada y fue trasladada de emergencia al Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en Sonsonate. Sin embargo, falleció durante el trayecto, antes de recibir atención médica, e ingresó sin signos vitales.
Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido información oficial sobre el accidente laboral ni ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro. El caso se suma a otros incidentes recientes por descarga eléctrica registrados en el occidente del país.
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Motociclista muere en accidente sobre la carretera Litoral en San Nicolás Lempa, San Vicente
Un motociclista perdió la vida este jueves en un percance vial registrado sobre la carretera Litoral, en el sector de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Según reportes preliminares, el siniestro ocurrió en una curva ubicada a pocos metros de la gasolinera Texaco, donde la víctima falleció en el lugar.
Autoridades policiales y de tránsito procesaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni mayores detalles sobre la dinámica del hecho.
La carretera Litoral, en el tramo de San Vicente Sur, ha registrado varios siniestros viales en los últimos meses, especialmente en curvas y zonas con alto flujo de motocicletas. Residentes de la zona suelen señalar la necesidad de mayor precaución en ese sector.