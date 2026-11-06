Motociclista sufre varias lesiones en accidente cerca de la Fuente Luminosa, en San Salvador

Una mujer resultó lesionada tras caer de un autobús del transporte colectivo la tarde de este jueves 5 de noviembre, en la carretera Panamericana, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La emergencia ocurrió en el sector del Regimiento de Caballería, en el sentido hacia San Salvador.

Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los socorristas brindaron atención a la paciente y la estabilizaron antes de trasladarla a un centro asistencial.

El reporte de atención confirmó que las lesiones se produjeron por la caída desde la unidad. Sin embargo, no se divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, tampoco un diagnóstico sobre la gravedad de sus heridas o su evolución posterior.

Las circunstancias que provocaron la caída no fueron precisadas en la información disponible. Tampoco se identificó la ruta del autobús ni se comunicaron conclusiones oficiales sobre responsabilidades en el percance.

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