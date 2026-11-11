Sucesos
Motociclista se retira tras chocar con una volqueta y deja a su acompañante lesionado en Sonsonate
Un joven de 18 años resultó lesionado la noche del martes 10 de noviembre, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara con una volqueta en Sonsonate.
El siniestro ocurrió sobre la carretera que conduce de Sonsonate a Acajutla, a la altura de la 18 avenida Norte. Voluntarios de Comandos de Salvamento acudieron al lugar y encontraron únicamente al pasajero de la motocicleta.
Según información preliminar de los socorristas, el conductor se retiró del lugar tras el choque. El joven sufrió heridas superficiales y una contusión en la tibia izquierda.
Comandos de Salvamento indicó que el acompañante decidió no ser trasladado a un centro asistencial. Agentes de la Policía Nacional Civil también acudieron al sitio del siniestro.
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VIDEO – Motociclista muere tras chocar con otro vehículo en la carretera a Santa Elena
Un motociclista murió tras colisionar con otro vehículo en la carretera que conduce al distrito de Santa Elena, en el departamento de Usulután.
Según testigos, el conductor de la motocicleta intentaba adelantar una fila de vehículos cuando se produjo el choque.
El motociclista quedó sobre la calzada y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Su identidad no se dio a conocer en el reporte inicial.
La Policía restringió el paso vehicular en el tramo mientras realizaba la inspección. La versión de los testigos sobre la maniobra de adelantamiento está pendiente de confirmación oficial.
🚨 FATAL ACCIDENTE EN USULUTÁN 🚨
Un motociclista perdió la vida al intentar sobrepasar una fila de vehículos en la carretera hacia Santa Elena.
Chocó contra otro automotor y falleció de inmediato en el lugar.
Autoridades restringieron la circulación mientras realizaban la inspección.
📍 Santa Elena, Usulután
#Usulután #Accidente #Motociclista #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 11, 2026
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Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.
Sucesos
Auxilian a motociclista tras accidente en la autopista a Comalapa
Socorristas auxiliaron a un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en la autopista a Comalapa, cerca del desvío hacia Tapalhuaca, en el departamento de La Paz.
Según el reporte inicial, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el percance. Los equipos de socorro acudieron al lugar para brindarle asistencia.
El accidente afectó la circulación vehicular en ese tramo de la autopista y requirió la intervención policial.
El reporte no precisó la identidad del motociclista, su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el accidente.