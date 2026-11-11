Sucesos
Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con una rastra cerca del redondel Integración
Un motociclista sufrió lesiones graves la noche del martes 10 de noviembre luego de chocar con una rastra en las inmediaciones del redondel Integración, en el sentido hacia Quezaltepeque.
Según el reporte preliminar de Comandos de Salvamento de Apopa, la rastra habría realizado un giro sin señalizar. El motociclista impactó contra el vehículo pesado y, durante el choque, una de las llantas le pasó por encima.
Los socorristas atendieron al motociclista en el lugar. El equipo reportó que presentaba traumatismos en el hombro izquierdo, el tórax y la zona lumbar.
Tras estabilizarlo, los voluntarios lo trasladaron a un centro de atención de emergencias. Posteriormente, el motociclista fue llevado al Hospital Zacamil para continuar su atención.
Sucesos
Motociclista se retira tras chocar con una volqueta y deja a su acompañante lesionado en Sonsonate
Un joven de 18 años resultó lesionado la noche del martes 10 de noviembre, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara con una volqueta en Sonsonate.
El siniestro ocurrió sobre la carretera que conduce de Sonsonate a Acajutla, a la altura de la 18 avenida Norte. Voluntarios de Comandos de Salvamento acudieron al lugar y encontraron únicamente al pasajero de la motocicleta.
Según información preliminar de los socorristas, el conductor se retiró del lugar tras el choque. El joven sufrió heridas superficiales y una contusión en la tibia izquierda.
Comandos de Salvamento indicó que el acompañante decidió no ser trasladado a un centro asistencial. Agentes de la Policía Nacional Civil también acudieron al sitio del siniestro.
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VIDEO – Motociclista muere tras chocar con otro vehículo en la carretera a Santa Elena
Un motociclista murió tras colisionar con otro vehículo en la carretera que conduce al distrito de Santa Elena, en el departamento de Usulután.
Según testigos, el conductor de la motocicleta intentaba adelantar una fila de vehículos cuando se produjo el choque.
El motociclista quedó sobre la calzada y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Su identidad no se dio a conocer en el reporte inicial.
La Policía restringió el paso vehicular en el tramo mientras realizaba la inspección. La versión de los testigos sobre la maniobra de adelantamiento está pendiente de confirmación oficial.
🚨 FATAL ACCIDENTE EN USULUTÁN 🚨
Un motociclista perdió la vida al intentar sobrepasar una fila de vehículos en la carretera hacia Santa Elena.
Chocó contra otro automotor y falleció de inmediato en el lugar.
Autoridades restringieron la circulación mientras realizaban la inspección.
📍 Santa Elena, Usulután
#Usulután #Accidente #Motociclista #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 11, 2026
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Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.