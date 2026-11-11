Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con una rastra cerca del redondel Integración

Un motociclista murió tras colisionar con otro vehículo en la carretera que conduce al distrito de Santa Elena, en el departamento de Usulután.

Según testigos, el conductor de la motocicleta intentaba adelantar una fila de vehículos cuando se produjo el choque.

El motociclista quedó sobre la calzada y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Su identidad no se dio a conocer en el reporte inicial.

La Policía restringió el paso vehicular en el tramo mientras realizaba la inspección. La versión de los testigos sobre la maniobra de adelantamiento está pendiente de confirmación oficial.

🚨 FATAL ACCIDENTE EN USULUTÁN 🚨 Un motociclista perdió la vida al intentar sobrepasar una fila de vehículos en la carretera hacia Santa Elena. Chocó contra otro automotor y falleció de inmediato en el lugar. Autoridades restringieron la circulación mientras realizaban la inspección. 📍 Santa Elena, Usulután #Usulután #Accidente #Motociclista #Tránsito — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 11, 2026

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