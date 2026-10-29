Sucesos
Motociclista pierde el control y queda con múltiples lesiones en Puerto Parada, Usulután
Un motociclista sufrió múltiples lesiones tras accidentarse cerca de la medianoche del miércoles 28 de octubre en la calle principal de la colonia Flores, en el sector de Puerto Parada, municipio de Usulután Este.
Según el reporte de emergencia atribuido a Cruz Verde Salvadoreña, seccional Puerto Parada, el conductor perdió el control de la motocicleta. La información disponible no precisa qué provocó esa situación ni confirma la participación de otro vehículo.
Socorristas acudieron al lugar después de recibir la alerta y brindaron las primeras atenciones al lesionado. No se divulgaron su identidad, edad ni detalles sobre las lesiones que presentaba.
El reporte consultado tampoco confirma si fue trasladado a un hospital o cuál era su evolución médica. Las circunstancias completas del percance permanecen pendientes de esclarecerse.
Sucesos
Accidente frente a Termos del Río deja a motociclista lesionado en la Panamericana
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado a primera hora de este jueves 29 de octubre sobre la carretera Panamericana. El percance ocurrió a la altura de la entrada a Termos del Río, en el sentido que conduce hacia San Salvador.
Los reportes preliminares señalan que un automóvil tipo sedán también habría estado involucrado. Su conductor permaneció en el lugar después del incidente, aunque todavía no se han precisado las maniobras que antecedieron al impacto.
La información inicial describe las lesiones del motociclista como graves, pero no incluye un diagnóstico médico ni detalles sobre su evolución. Tampoco se han divulgado su identidad, edad o un traslado confirmado a un centro asistencial.
Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al sector. Hasta la información consultada, no se había establecido públicamente la causa del accidente ni las responsabilidades de los conductores involucrados.
Principal
Capturan a joven en San Luis La Herradura tras hallazgo de presunta droga
Militares capturaron a Nelson Alfredo Palma Orellana, de 25 años, la noche del miércoles 28 de octubre en San Luis La Herradura, La Paz Centro. Según el reporte divulgado, el joven tenía en su poder varias porciones de sustancias señaladas como estupefacientes.
El procedimiento ocurrió en la colonia Bella Mar 2, del barrio Guadalupe. La información disponible atribuye la intervención a elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, aunque no detalla las circunstancias que originaron el registro.
La Policía Nacional Civil informó que Palma Orellana será remitido por el delito de posesión y tenencia. El reporte no precisa el tipo de sustancia, su peso, el número exacto de porciones ni los resultados de posibles análisis.
La captura constituye el inicio de las actuaciones contra el señalado y no equivale a una condena. Hasta la información consultada, no se había divulgado una resolución judicial sobre su situación.
Sucesos
Vehículo vuelca en puente Las Mulas; testigos señalan que el conductor huía de la PNC
Un automóvil volcó en el sector del puente Las Mulas, en el límite entre Soyapango y Ciudad Delgado. Según versiones de testigos, el conductor intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ocurrió el percance.
Los relatos preliminares indican que el automovilista se dirigía hacia Soyapango y presuntamente había desatendido una orden policial de detenerse. Sin embargo, la información consultada no incluye un reporte oficial que confirme la secuencia de lo ocurrido.
También circuló una versión extraoficial sobre la supuesta presencia de sustancias ilícitas en el vehículo. Ese señalamiento no cuenta con confirmación policial ni con detalles sobre un posible decomiso, por lo que no permite establecer el motivo de la presunta huida.
Hasta la información disponible, no se había divulgado la identidad del conductor ni se precisaba si hubo lesionados o detenciones. Las causas del vuelco y las eventuales responsabilidades permanecen pendientes de confirmación.