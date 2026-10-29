Motociclista pierde el control y queda con múltiples lesiones en Puerto Parada, Usulután

Un automóvil volcó en el sector del puente Las Mulas, en el límite entre Soyapango y Ciudad Delgado. Según versiones de testigos, el conductor intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ocurrió el percance.

Los relatos preliminares indican que el automovilista se dirigía hacia Soyapango y presuntamente había desatendido una orden policial de detenerse. Sin embargo, la información consultada no incluye un reporte oficial que confirme la secuencia de lo ocurrido.

También circuló una versión extraoficial sobre la supuesta presencia de sustancias ilícitas en el vehículo. Ese señalamiento no cuenta con confirmación policial ni con detalles sobre un posible decomiso, por lo que no permite establecer el motivo de la presunta huida.

Hasta la información disponible, no se había divulgado la identidad del conductor ni se precisaba si hubo lesionados o detenciones. Las causas del vuelco y las eventuales responsabilidades permanecen pendientes de confirmación.

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