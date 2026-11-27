El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó que Yuri Elizabeth M. R., de 36 años, permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra. Centros Judiciales informó este jueves 26 de noviembre que la conductora es procesada por homicidio culposo y lesiones culposas tras un choque que dejó tres personas fallecidas y una niña herida.

El choque ocurrió el 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, la conductora no tenía licencia y habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en un tramo con línea amarilla continua. La camioneta que conducía chocó de frente contra un pick-up.

Dos ocupantes del pick-up murieron en el lugar. Por la gravedad de sus lesiones, Daniel M. y una niña fueron remitidos al Hospital El Salvador. Centros Judiciales informó que Daniel falleció el 14 de noviembre.

Según la publicación que circula en redes sociales, la procesada se encuentra actualmente en un hospital privado, del cual aún no ha salido para ser llevada tras las rejas.

El accidente, que involucró a dos vehículos, uno de ellos volcado, dejó víctimas mortales y consternación entre las familias afectadas y la comunidad.

La conductora también resultó lesionada y, según el requerimiento fiscal, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Quedó bajo custodia policial mientras recibía atención médica. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.

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