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Motociclista muere en la Panamericana cerca del desvío a Moncagua
Un joven motociclista falleció la tarde del jueves 26 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, cerca del redondel del desvío a Moncagua, en San Miguel Centro.
Según el reporte preliminar, el joven cayó de la motocicleta y golpeó contra el pavimento. Murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al sector para esclarecer cómo ocurrió el accidente.
Los reportes disponibles aún no identifican al motociclista ni establecen qué provocó la caída o si otro vehículo estuvo involucrado.
Internacionales
Enfrentamiento con el Ejército mexicano deja siete muertos y diez detenidos entre Jalisco y Michoacán
Siete personas murieron y otras diez fueron detenidas el miércoles 25 de noviembre durante un enfrentamiento entre militares mexicanos y un grupo armado en los límites de Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según la versión oficial, los soldados recorrían un camino rural entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos. La Sedena indicó que los militares respondieron al ataque y vinculó a los fallecidos con el Cártel de los Reyes.
Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron más de 30 armas de fuego, municiones y cuatro vehículos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Zamora, Michoacán.
El operativo formó parte del Plan Michoacán. La Sedena atribuye al Cártel de los Reyes extorsiones contra productores de limón y aguacate, además de otros delitos en varios municipios de ese estado.
Judicial
Condenan a 30 años de prisión a Nelson Reyes por agrupaciones ilícitas en La Unión
El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a Nelson David Reyes Peña a 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. El fallo se dio a conocer este jueves 26 de noviembre.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación acreditó que Reyes Peña operaba como integrante de la MS-13 en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. La Policía lo había identificado con el alias de «Pica».
Reyes Peña fue capturado en noviembre de 2022. Durante un registro en su vivienda, las autoridades incautaron 637.7 gramos de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La incautación de marihuana dio lugar a un proceso por tráfico ilícito de drogas. Por ese delito, Reyes Peña ya cumple una condena de 10 años de prisión.
Judicial
Causante de accidente en Acajutla no quiso conciliar e irá a prisión
El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó que Yuri Elizabeth M. R., de 36 años, permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra. Centros Judiciales informó este jueves 26 de noviembre que la conductora es procesada por homicidio culposo y lesiones culposas tras un choque que dejó tres personas fallecidas y una niña herida.
El choque ocurrió el 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, la conductora no tenía licencia y habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en un tramo con línea amarilla continua. La camioneta que conducía chocó de frente contra un pick-up.
Dos ocupantes del pick-up murieron en el lugar. Por la gravedad de sus lesiones, Daniel M. y una niña fueron remitidos al Hospital El Salvador. Centros Judiciales informó que Daniel falleció el 14 de noviembre.
Según la publicación que circula en redes sociales, la procesada se encuentra actualmente en un hospital privado, del cual aún no ha salido para ser llevada tras las rejas.
El accidente, que involucró a dos vehículos, uno de ellos volcado, dejó víctimas mortales y consternación entre las familias afectadas y la comunidad.
La conductora también resultó lesionada y, según el requerimiento fiscal, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Quedó bajo custodia policial mientras recibía atención médica. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.