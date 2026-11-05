Motociclista muere en accidente sobre la carretera Litoral en San Nicolás Lempa, San Vicente

Carlos Aníbal Beltrán Mejía fue condenado a ocho años de prisión por estafa agravada, tras recibir dinero por la supuesta venta de un terreno que no le pertenecía. La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, que también ordenó su captura porque se encontraba en condición de rebeldía.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República, el 21 de febrero de 2024, la víctima entregó $10,000 como prima por un lote ubicado en la colonia Padre Pío, en San Miguel. El acuerdo contemplaba un pago adicional de $20,000 para completar la compra.

Beltrán Mejía se comprometió a entregar una promesa de venta y a formalizar la transferencia mediante una escritura definitiva al cabo de un mes. Sin embargo, la operación no se concretó porque el inmueble ofrecido no era de su propiedad.

Durante el juicio, el tribunal valoró pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer su responsabilidad penal. El monto entregado por la víctima fue de $10,000; los otros $20,000 correspondían al saldo previsto en el acuerdo de compraventa.

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