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Motociclista muere en accidente sobre la carretera Litoral en San Nicolás Lempa, San Vicente
Un motociclista perdió la vida este jueves en un percance vial registrado sobre la carretera Litoral, en el sector de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Según reportes preliminares, el siniestro ocurrió en una curva ubicada a pocos metros de la gasolinera Texaco, donde la víctima falleció en el lugar.
Autoridades policiales y de tránsito procesaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni mayores detalles sobre la dinámica del hecho.
La carretera Litoral, en el tramo de San Vicente Sur, ha registrado varios siniestros viales en los últimos meses, especialmente en curvas y zonas con alto flujo de motocicletas. Residentes de la zona suelen señalar la necesidad de mayor precaución en ese sector.
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Identifican a Rosa Elena Guevara, de 44 años, como la mujer que murió por descarga eléctrica en planta solar de Acajutla
Rosa Elena Guevara de Canales, de 44 años, fue identificada como la mujer que falleció este jueves tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una planta de paneles solares ubicada en el caserío El Venado del cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate Oeste. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima realizaba labores de limpieza en una fosa donde había cables de electricidad.
La mujer, residente de la colonia Ciudadela Cepa en Acajutla, resultó gravemente lesionada y fue trasladada de emergencia al Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en Sonsonate. Sin embargo, falleció durante el trayecto, antes de recibir atención médica, e ingresó sin signos vitales.
Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido información oficial sobre el accidente laboral ni ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro. El caso se suma a otros incidentes recientes por descarga eléctrica registrados en el occidente del país.
Internacionales
Liberan a custodios retenidos tras motines en dos cárceles de Guatemala
Los guardias penitenciarios retenidos durante los motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón, en Guatemala, fueron liberados, confirmó este jueves 5 de noviembre el Ministerio de Gobernación. Las autoridades informaron que retomaron el control de ambos recintos tras los incidentes registrados la noche del miércoles.
Los hechos ocurrieron en Renovación I, ubicada en Escuintla, y El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. La emergencia llevó al Sistema Penitenciario y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos para restablecer el orden y evaluar la situación dentro de las instalaciones.
Gobernación calificó lo ocurrido como una retención temporal y no violenta. Tras la liberación del personal, continuaron las inspecciones para esclarecer las circunstancias y determinar qué provocó los incidentes. El comunicado no precisó cuántos custodios estuvieron retenidos.
Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y jueces del Organismo Judicial acudieron a las prisiones para realizar verificaciones y diligencias de exhibición personal a favor de los guardias. Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en ambos centros para garantizar el orden mientras avanzan las investigaciones.
Comunicado oficial: https://t.co/RygjIHbGsQ
— MinGob (@mingobguate) November 5, 2026
Judicial
Cobró $10,000 por un terreno ajeno en San Miguel: lo condenan a ocho años de prisión
Carlos Aníbal Beltrán Mejía fue condenado a ocho años de prisión por estafa agravada, tras recibir dinero por la supuesta venta de un terreno que no le pertenecía. La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, que también ordenó su captura porque se encontraba en condición de rebeldía.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, el 21 de febrero de 2024, la víctima entregó $10,000 como prima por un lote ubicado en la colonia Padre Pío, en San Miguel. El acuerdo contemplaba un pago adicional de $20,000 para completar la compra.
Beltrán Mejía se comprometió a entregar una promesa de venta y a formalizar la transferencia mediante una escritura definitiva al cabo de un mes. Sin embargo, la operación no se concretó porque el inmueble ofrecido no era de su propiedad.
Durante el juicio, el tribunal valoró pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer su responsabilidad penal. El monto entregado por la víctima fue de $10,000; los otros $20,000 correspondían al saldo previsto en el acuerdo de compraventa.