Motociclista fallece en Sensuntepeque cerca de la salida hacia Dolores

El artista urbano salvadoreño Pablo Ernesto Torres Fernández, de 30 años y originario de Mejicanos, San Salvador Centro, falleció tras ser atropellado en la madrugada del domingo 25 de octubre en la carretera del Litoral.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del paso a desnivel del cantón Zacatillos, en el distrito de San Juan Nonualco, La Paz Este. Personal de Comandos de Salvamento de Los Nonualcos y del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero no lograron salvarle la vida.

Torres Fernández era conocido popularmente como “el estatuista del Centro Histórico” por su labor como estatua viviente, en la que personificaba personajes bíblicos como Moisés en espacios públicos de San Salvador. En febrero de 2025 su nombre saltó a la atención mediática tras un incidente en Santa Rosa de Lima, La Unión, durante un evento público en el que fue humillado por un creador de contenido y reaccionó con un golpe; fue detenido y posteriormente liberado. El episodio generó debate sobre el respeto hacia los artistas callejeros.

Su hermana, Daniela Torres, confirmó públicamente el deceso, agradeció las muestras de apoyo y compartió detalles de las honras fúnebres. La comunidad artística y quienes lo conocían en el Centro Histórico lamentan la pérdida de uno de los referentes más reconocidos del arte urbano en El Salvador.

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