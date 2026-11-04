Sucesos
Motociclista es hospitalizado tras accidente en la Panamericana, cerca de La Cuchilla
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes 3 de noviembre sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Santa Tecla, acudieron al sector tras recibir la alerta y brindaron asistencia prehospitalaria al hombre.
La institución de socorro informó que el paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. No se precisaron el tipo de lesiones ni su gravedad.
El reporte disponible tampoco detalla cómo ocurrió el siniestro o si hubo otros vehículos involucrados. La identidad del motociclista y el establecimiento al que fue trasladado no fueron divulgados.
Sucesos
Choque en la carretera de Oro deja a motociclista lesionado en Soyapango
Un motociclista sufrió varias lesiones tras un choque registrado la tarde de este martes 3 de noviembre en la carretera de Oro, en el sector de Los Típicos, en Soyapango.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Soyapango, acudieron al lugar tras recibir la alerta y brindaron asistencia prehospitalaria al conductor.
La institución de socorro informó que el hombre fue estabilizado y posteriormente trasladado a un centro asistencial. No se precisaron la gravedad de sus lesiones ni el establecimiento donde recibió atención médica.
El reporte disponible no detalla cómo ocurrió el choque o si hubo otros vehículos involucrados. Tampoco se divulgaron la identidad y la edad del motociclista.
Principal
Niña de dos años y otras dos personas resultan heridas en accidente de motocicleta rumbo a Coatepeque
Tres personas, entre ellas una niña de dos años, resultaron lesionadas la mañana de este martes 3 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al distrito de Coatepeque, en Santa Ana.
De acuerdo con los reportes preliminares, las tres viajaban en una misma motocicleta cuando ocurrió el percance. La información disponible no precisa el punto exacto de la carretera ni confirma si estuvo involucrado otro vehículo.
Equipos de socorro acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario. No se han divulgado sus identidades, la gravedad de las lesiones o una actualización sobre su estado de salud.
Las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación policial. Hasta el reporte consultado, no se había establecido una causa ni determinado responsabilidades por el siniestro.
Principal
Hombre muere atropellado cerca del puente Las Chilamas, en la carretera del Litoral
Un hombre falleció la noche del lunes 2 de noviembre tras ser atropellado en la carretera del Litoral, en las cercanías del puente Las Chilamas, en La Libertad Costa.
Según versiones de testigos, la víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por un vehículo. Esta explicación es preliminar y no constituye una conclusión oficial sobre las causas o responsabilidades del siniestro.
Cuerpos de socorro acudieron al lugar e intentaron auxiliar al hombre, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones. La información disponible no identifica a la institución que atendió la emergencia ni precisa la edad de la víctima.
Hasta el reporte consultado, no se había divulgado la identidad del fallecido ni se había confirmado si el conductor permaneció en la escena. Tampoco se detallaron las características del vehículo involucrado o posibles medidas adoptadas por las autoridades.