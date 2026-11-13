Sucesos
Motociclista de 26 años sufre tres convulsiones mientras conducía en Sonsonate y es trasladado de emergencia
Un motociclista de 26 años vivió momentos de angustia la noche del jueves 12 de noviembre, luego de presentar una emergencia médica mientras circulaba por una vía del departamento de Sonsonate, en la zona occidental de El Salvador. El joven comenzó a sentirse mal mientras conducía su motocicleta, por lo que decidió detenerse en la colonia Atonal, evitando continuar su recorrido en condiciones que podían poner en peligro su integridad física y la de otros conductores.
Tras recibir una alerta sobre la emergencia, voluntarios de Comandos de Salvamento de la seccional de Sonsonate se desplazaron hasta el lugar para brindar asistencia prehospitalaria. Durante la evaluación, los socorristas identificaron que el paciente había presentado tres crisis convulsivas, episodios caracterizados por alteraciones repentinas de la actividad eléctrica cerebral que pueden provocar movimientos involuntarios, pérdida de conciencia y dificultades para controlar el cuerpo. Además, el joven presentaba hipertensión arterial y fiebre, condiciones que requerían una evaluación médica inmediata.
La combinación de convulsiones recurrentes, temperatura corporal elevada y presión arterial alta puede estar relacionada con distintas alteraciones neurológicas, metabólicas o infecciosas, por lo que resulta indispensable realizar estudios médicos para determinar su origen. Los especialistas advierten que experimentar varias crisis convulsivas en un período corto constituye una señal de alarma, especialmente cuando se acompañan de otros síntomas. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuál fue la causa específica que provocó los episodios en este motociclista.
Después de recibir las primeras atenciones y ser estabilizado para su movilización, el paciente fue trasladado por los equipos de emergencia a un centro asistencial, donde podría recibir una valoración especializada y el tratamiento correspondiente. No se han divulgado nuevos detalles sobre su evolución médica. Ante situaciones similares, los organismos de salud recomiendan detener inmediatamente cualquier vehículo, solicitar asistencia de emergencia y evitar sujetar por la fuerza a una persona que convulsiona o introducir objetos en su boca, ya que estas acciones pueden ocasionar lesiones adicionales.
Sucesos
Accidente de tránsito en San Salvador deja dos personas lesionadas y un perrito fallecido
Un accidente de tránsito registrado en San Salvador dejó como resultado dos personas lesionadas y un perrito sin vida, en un hecho que generó preocupación por las consecuencias del percance vial.
El siniestro también cobró la vida del animal, que se encontraba en el lugar al momento del accidente. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho aún deben esclarecerse.
El percance dejó dos personas heridas, aunque no se ha confirmado públicamente la gravedad de sus lesiones ni sus identidades.
Por el momento, tampoco se han establecido las causas del siniestro ni posibles responsabilidades. Se espera que las autoridades esclarezcan cómo ocurrió este accidente.
Principal
Capturan a dos sujetos con droga, dinero y un vehículo en la carretera Longitudinal del Norte
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos sujetos tras sorprenderlos en posesión de droga durante un procedimiento realizado en el departamento de Chalatenango.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Alexander Aguilar Rivera, de 28 años, y Juan Carlos Rodríguez Ramírez, de 33, quienes fueron intervenidos sobre el kilómetro 52 y medio de la carretera Longitudinal del Norte.
El procedimiento se desarrolló en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, donde los agentes incautaron marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y un vehículo.
Según informó la PNC, ambos sujetos serán remitidos ante las autoridades correspondientes para enfrentar un proceso judicial por el delito de tráfico ilícito.
Principal
Identifican a don Gilberto, adulto mayor que murió atropellado por un bus de la ruta 113 en Cuscatlán
Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un autobús de la ruta 113 en el departamento de Cuscatlán. El lamentable accidente ocurrió el jueves 12 de noviembre.
La víctima fue identificada como Gilberto Laínez, originario del distrito de San Ramón, Cuscatlán, cuya identidad se dio a conocer en las últimas horas.
Tras el atropello, don Gilberto fue auxiliado y trasladado con vida a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La unidad involucrada pertenece a la ruta 113, que presta servicio entre Cojutepeque y San Salvador. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.