Motociclista de 26 años sufre tres convulsiones mientras conducía en Sonsonate y es trasladado de emergencia

Un motociclista de 26 años vivió momentos de angustia la noche del jueves 12 de noviembre, luego de presentar una emergencia médica mientras circulaba por una vía del departamento de Sonsonate, en la zona occidental de El Salvador. El joven comenzó a sentirse mal mientras conducía su motocicleta, por lo que decidió detenerse en la colonia Atonal, evitando continuar su recorrido en condiciones que podían poner en peligro su integridad física y la de otros conductores.

Tras recibir una alerta sobre la emergencia, voluntarios de Comandos de Salvamento de la seccional de Sonsonate se desplazaron hasta el lugar para brindar asistencia prehospitalaria. Durante la evaluación, los socorristas identificaron que el paciente había presentado tres crisis convulsivas, episodios caracterizados por alteraciones repentinas de la actividad eléctrica cerebral que pueden provocar movimientos involuntarios, pérdida de conciencia y dificultades para controlar el cuerpo. Además, el joven presentaba hipertensión arterial y fiebre, condiciones que requerían una evaluación médica inmediata.

La combinación de convulsiones recurrentes, temperatura corporal elevada y presión arterial alta puede estar relacionada con distintas alteraciones neurológicas, metabólicas o infecciosas, por lo que resulta indispensable realizar estudios médicos para determinar su origen. Los especialistas advierten que experimentar varias crisis convulsivas en un período corto constituye una señal de alarma, especialmente cuando se acompañan de otros síntomas. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuál fue la causa específica que provocó los episodios en este motociclista.

Después de recibir las primeras atenciones y ser estabilizado para su movilización, el paciente fue trasladado por los equipos de emergencia a un centro asistencial, donde podría recibir una valoración especializada y el tratamiento correspondiente. No se han divulgado nuevos detalles sobre su evolución médica. Ante situaciones similares, los organismos de salud recomiendan detener inmediatamente cualquier vehículo, solicitar asistencia de emergencia y evitar sujetar por la fuerza a una persona que convulsiona o introducir objetos en su boca, ya que estas acciones pueden ocasionar lesiones adicionales.

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