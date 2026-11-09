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Motociclista choca contra bicicleta de un vendedor de minutas en Ciudad Merliot

Publicado

hace 15 minutos

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Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.

Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.

Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.

El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.

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Internacionales

Retienen a adolescente por presunto intento de ingresar un celular a cárcel de Támara, en Honduras

Publicado

hace 7 minutos

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9 noviembre, 2026

Por

Agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) retuvieron a una adolescente durante un control de seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento hondureño de Francisco Morazán.

Según el reporte del procedimiento, la joven presuntamente intentaba ingresar al penal con un teléfono celular oculto. Los agentes detectaron el aparato durante la revisión y lo decomisaron.

Los agentes también señalaron que la adolescente utilizó un nombre que no le correspondía y que no portaba su Documento Nacional de Identificación (DNI).

Tras el procedimiento, la adolescente quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta usurpación de identidad.

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Ordenan detención provisional para acusado de tráfico de drogas en Santa Tecla

Publicado

hace 2 horas

el

9 noviembre, 2026

Por

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla ordenó que Alfredo Magaña Vargas permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas. La medida se dictó al finalizar la audiencia inicial.

Según la acusación fiscal, el caso se originó el 16 de octubre de 2026, cuando agentes de la División Antinarcóticos registraron una vivienda en la senda San Rafael, sobre la 10.ª avenida Norte de Santa Tecla, La Libertad Sur. La Policía había recibido información sobre la presunta venta de drogas en el inmueble.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron 208.78 gramos de marihuana y 25.66 gramos de cocaína, según el análisis de las sustancias decomisadas. También encontraron dos balanzas digitales, una trituradora, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.

El juzgado consideró que existen indicios suficientes para que el caso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y Magaña Vargas permanecerá detenido hasta la audiencia preliminar.

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Internacionales

Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil

Publicado

hace 3 horas

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9 noviembre, 2026

Por

Diez personas de la misma familia, entre ellas un bebé de cinco meses y varios niños, murieron por ahogamiento luego de que el automóvil en el que viajaban derrapara bajo una fuerte lluvia, volcara y cayera a un lago en la zona rural de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 (hacia la madrugada del domingo 8) en la Estrada Fazenda Santa Catarina (también referida como Estrada Quatis-Parada o Quatis-Prada), en la localidad de Ataulfo de Paiva, cerca del Sítio Espaço Vale do Lago.
El vehículo, una Chevrolet Captiva plateada (modelo 2010), fue encontrado volcado y parcialmente sumergido. Una persona que pasaba por el lugar lo vio y alertó a las autoridades; no se sabía exactamente cuánto tiempo llevaba en el agua. El tramo no contaba con iluminación ni cámaras de seguridad. Según el delegado titular de la 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, las primeras investigaciones indican que, debido al mal tiempo y la lluvia intensa, el auto probablemente derrapó y terminó cayendo al cuerpo de agua. Una hipótesis bajo análisis es que las puertas quedaron atrapadas en el barro del fondo del lago, lo que impidió la salida de los ocupantes. Todos los cuerpos fueron recuperados sin vida por el Corpo de Bombeiros.
Las víctimas
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:

  • Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
  • Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
  • Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
  • Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
  • Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
  • Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
  • Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
  • Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
  • Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
  • Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)

Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.

Operativo de rescate

Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Despedida y luto

Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
La tragedia ha generado gran conmoción en la región. 
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