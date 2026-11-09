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Motociclista choca contra bicicleta de un vendedor de minutas en Ciudad Merliot
Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.
Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.
Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.
El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.
🚨 Accidente en Ciudad Merliot
Un motociclista embistió por detrás a un vendedor de minutas que circulaba en bicicleta sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector El Platillo.
Según testigos, el conductor de la moto iba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo.
Unidades de rescate acudieron de inmediato para atender a la persona lesionada.
📍 Calle Chiltiupán, Ciudad Merliot#CiudadMerliot #Accidente #ElSalvador #Merliot #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026
Internacionales
Retienen a adolescente por presunto intento de ingresar un celular a cárcel de Támara, en Honduras
Agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) retuvieron a una adolescente durante un control de seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento hondureño de Francisco Morazán.
Según el reporte del procedimiento, la joven presuntamente intentaba ingresar al penal con un teléfono celular oculto. Los agentes detectaron el aparato durante la revisión y lo decomisaron.
Los agentes también señalaron que la adolescente utilizó un nombre que no le correspondía y que no portaba su Documento Nacional de Identificación (DNI).
Tras el procedimiento, la adolescente quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta usurpación de identidad.
Principal
Ordenan detención provisional para acusado de tráfico de drogas en Santa Tecla
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla ordenó que Alfredo Magaña Vargas permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas. La medida se dictó al finalizar la audiencia inicial.
Según la acusación fiscal, el caso se originó el 16 de octubre de 2026, cuando agentes de la División Antinarcóticos registraron una vivienda en la senda San Rafael, sobre la 10.ª avenida Norte de Santa Tecla, La Libertad Sur. La Policía había recibido información sobre la presunta venta de drogas en el inmueble.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron 208.78 gramos de marihuana y 25.66 gramos de cocaína, según el análisis de las sustancias decomisadas. También encontraron dos balanzas digitales, una trituradora, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.
El juzgado consideró que existen indicios suficientes para que el caso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y Magaña Vargas permanecerá detenido hasta la audiencia preliminar.
Internacionales
Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:
- Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
- Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
- Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
- Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
- Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
- Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
- Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
- Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
- Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
- Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)
Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.
Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
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