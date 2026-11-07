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Joel tenía 20 años: familia lo identifica entre los fallecidos en accidente en Aguilares
Joel Alexander Rivas, de 20 años, fue identificado por sus familiares como uno de los dos jóvenes que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre sobre la carretera Troncal del Norte, en Aguilares, San Salvador Norte.
El siniestro también dejó a una mujer lesionada. Según la información divulgada por Cruz Verde Salvadoreña, los socorristas acudieron al lugar, pero los dos hombres ya no presentaban signos vitales.
La mujer recibió atención prehospitalaria de voluntarios de Cruz Verde Aguilares, quienes la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial para continuar su tratamiento.
Los reportes publicados presentan diferencias sobre la dinámica del accidente, por lo que las circunstancias exactas requieren confirmación de las autoridades. Aunque una versión preliminar señala una posible velocidad excesiva, este dato no debe darse por establecido.
Internacionales
Tragedia en Chimaltenango: localizan sin vida a madre e hijo desaparecidos
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Conductor termina hospitalizado tras accidente en la Panamericana, en Lourdes
Un conductor resultó con varias lesiones tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del viernes 6 de noviembre sobre la carretera Panamericana, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
El siniestro ocurrió en el sector conocido como Cuéllar, en el cantón Lourdes. Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Lourdes, acudieron al lugar para atender la emergencia.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al automovilista y lo estabilizaron antes de trasladarlo a un centro asistencial para continuar recibiendo atención médica.
El reporte disponible no detalla las causas del accidente ni la cantidad de vehículos involucrados. Tampoco se divulgaron la identidad del conductor o un diagnóstico sobre la gravedad de sus lesiones.
Internacionales
Muere Katie Suárez, salvadoreña atacada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York
Katie Suárez, una joven de origen salvadoreño de 28 años, falleció después de ser atacada con arma blanca mientras entrenaba para participar en el Maratón de Nueva York. La agresión ocurrió en un sendero para ciclistas y peatones de Shore Parkway, en Brooklyn.
La joven había hablado por teléfono con su padre antes de que su familia perdiera comunicación con ella. Al notar que no llegaba al punto de encuentro y que tampoco respondía las llamadas, sus padres salieron a buscarla y la encontraron gravemente herida.
Suárez fue trasladada al Hospital NYU Langone de Brooklyn, donde permaneció con soporte vital durante tres días antes de fallecer. Tras confirmarse su muerte, su madre, Yasira Suárez, pidió justicia y solicitó que cualquier persona con información sobre el ataque colabore con las autoridades.
Según los reportes sobre la investigación, la Policía de Nueva York considera que pudo tratarse de una agresión aleatoria, pues la joven conservaba su teléfono y otras pertenencias. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $10,000 por información que permita identificar y detener al responsable.
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