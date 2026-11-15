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¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate
Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.
El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.
🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate
Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros.
@PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata.
El video ya circula en redes.
#ElSalvador #Sonsonate #SeguridadSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026
Deportes
¡Vergonzoso! Aficionados de Alianza y FAS protagonizan pelea tras partido en el Cuscatlán
Una nueva escena de violencia empañó el fútbol salvadoreño luego de que aficionados de Alianza y FAS protagonizaran una pelea en las cercanías del estadio Cuscatlán, tras finalizar el encuentro entre ambos equipos.
El altercado ocurrió en una gasolinera de la zona, donde al menos 10 personas participaron en un intercambio de golpes e insultos, generando preocupación por el comportamiento de algunos seguidores.
La trifulca se registró después del empate 1-1 entre albos y tigrillos, correspondiente al torneo Apertura 2026, en un encuentro que transcurrió sin mayores enfrentamientos entre los futbolistas.
El incidente ha generado cuestionamientos sobre la violencia entre aficionados. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los involucrados ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.
🚨 DISTURBIOS ENTRE HINCHAS DE FAS Y ALIANZA FUERA DEL CUSCATLÁN
Lo que empezó como un partido de fútbol terminó en altercados. La noche de ayer se reportaron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en una gasolinera cercana al estadio.
⚽ El fútbol debe unir, no dividir.
📍 Los hechos ocurrieron fuera del recinto deportivo.
🔎 Hasta el momento no hay confirmación oficial de lesionados o detenidos.
¿Hasta cuándo la violencia manchará el deporte nacional?
#CronioSV #FAS #Alianza #Cuscatlán #ElSalvador #FútbolSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026
Deportes
Miguel Murillo y Matías Mier se unen en oración por “Chepito” Guevara tras dramático incidente
Un emotivo momento de solidaridad se vivió durante el encuentro entre Alianza y FAS, cuando Miguel Murillo y Matías Mier se unieron en oración por José “Chepito” Guevara, quien sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado en el estadio Cuscatlán.
El incidente ocurrió al minuto 57, cuando Guevara recibió un balonazo en el rostro que lo dejó tendido sobre el césped, generando preocupación entre sus compañeros y jugadores del equipo rival.
Ante la emergencia, futbolistas de ambos clubes dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar al jugador, mientras los cuerpos médicos y socorristas intervenían. Guevara fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras presentar un episodio convulsivo.
Posteriormente, FAS informó que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y se encontraba estable, aunque permanecía bajo observación médica. El gesto de solidaridad recordó que la vida y la salud están por encima de cualquier resultado deportivo.
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Bomberos rescatan a cinco personas extraviadas, entre ellas tres menores, en Olocuilta
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizaron un operativo de rescate para localizar y auxiliar a cinco personas que se encontraban extraviadas en el sector conocido como Casa Loma, en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.
El grupo estaba conformado por dos adultos y tres menores de edad.
Los equipos de Bomberos lograron rescatar a las cinco personas tras atender la emergencia, logrando poner a salvo a todos los integrantes del grupo, incluidos los tres menores.