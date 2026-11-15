¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate

Una nueva escena de violencia empañó el fútbol salvadoreño luego de que aficionados de Alianza y FAS protagonizaran una pelea en las cercanías del estadio Cuscatlán, tras finalizar el encuentro entre ambos equipos.

El altercado ocurrió en una gasolinera de la zona, donde al menos 10 personas participaron en un intercambio de golpes e insultos, generando preocupación por el comportamiento de algunos seguidores.

La trifulca se registró después del empate 1-1 entre albos y tigrillos, correspondiente al torneo Apertura 2026, en un encuentro que transcurrió sin mayores enfrentamientos entre los futbolistas.

El incidente ha generado cuestionamientos sobre la violencia entre aficionados. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los involucrados ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.

🚨 DISTURBIOS ENTRE HINCHAS DE FAS Y ALIANZA FUERA DEL CUSCATLÁN Lo que empezó como un partido de fútbol terminó en altercados. La noche de ayer se reportaron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en una gasolinera cercana al estadio. ⚽ El fútbol debe unir, no dividir.

📍 Los hechos ocurrieron fuera del recinto deportivo.

🔎 Hasta el momento no hay confirmación oficial de lesionados o detenidos.

¿Hasta cuándo la violencia manchará el deporte nacional?

#CronioSV #FAS #Alianza #Cuscatlán #ElSalvador #FútbolSV — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026

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