Principal
¡Insólito accidente en Apopa! Conductor choca contra motocicleta de gestor del VMT mientras atendía otra emergencia
Un conductor protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, luego de impactar contra la motocicleta de un gestor del Viceministerio de Transporte (VMT) en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
El percance ocurrió en el tramo que conecta el redondel Integración con el redondel Constitución, cuando el automovilista circulaba por la zona donde se atendía una emergencia vial.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento de Apopa, el gestor del VMT se encontraba atendiendo un accidente ocurrido momentos antes, cuando otro vehículo impactó contra su motocicleta.
Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas. El hecho evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan atendiendo emergencias en las carreteras salvadoreñas.
Política
Félix Ulloa destaca transformaciones de El Salvador ante representantes de 25 países en la CIED 2026
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó las transformaciones impulsadas por el Gobierno salvadoreño durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que reúne en San Salvador a representantes de 25 países.
Durante su intervención, Ulloa aseguró que los participantes internacionales tendrán la oportunidad de conocer directamente los avances, desafíos y resultados de las políticas públicas implementadas en El Salvador durante los últimos dos años.
“Ustedes serán testigos de primera mano de lo que ha sucedido en el país”, expresó el vicemandatario, quien explicó que ministros y directores de instituciones compartirán sus experiencias en áreas como seguridad, economía y desarrollo social.
La conferencia, que se desarrolla el 16 y 17 de noviembre, busca promover el intercambio de experiencias sobre democracia, gobernanza y fortalecimiento institucional. Entre los participantes destaca la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, junto a autoridades y especialistas internacionales.
Internacionales
¡Revelan secretos de La Luz del Mundo! Siete años de investigación exponen denuncias contra Naasón Joaquín
Una investigación periodística de siete años revela testimonios, documentos judiciales y graves denuncias relacionadas con la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.
El periodista mexicoestadounidense Isaías Alvarado recopiló declaraciones de antiguos integrantes, víctimas y personas vinculadas a la dirigencia religiosa. Sus hallazgos forman parte del libro Lobos con piel de oveja, que será publicado este 17 de noviembre.
La investigación expone denuncias sobre presuntos abusos sistemáticos, mecanismos de sometimiento y vínculos de integrantes de la organización con sectores políticos. También aborda investigaciones por posibles delitos de trata de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas, acusaciones que deben distinguirse de los hechos ya juzgados.
Naasón Joaquín García fue condenado en 2022 a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de tres cargos relacionados con abusos sexuales contra menores. El autor espera que su trabajo contribuya a visibilizar los testimonios de las víctimas y fortalecer la protección de la niñez.
Principal
¡Pareja de ancianos resulta gravemente lesionada tras ser atropellada en la Troncal del Norte!
Una pareja de adultos mayores resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes 16 de noviembre, luego de ser atropellada por una camioneta mientras caminaba a un costado de la carretera Troncal del Norte.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 ½, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro, cuando el conductor del vehículo particular perdió el control y terminó embistiendo a los dos esposos.
Según la versión proporcionada por el automovilista a los socorristas, el percance se habría originado por residuos de aceite sobre el asfalto, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.
Elementos de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.