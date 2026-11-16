¡Insólito accidente en Apopa! Conductor choca contra motocicleta de gestor del VMT mientras atendía otra emergencia

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó las transformaciones impulsadas por el Gobierno salvadoreño durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que reúne en San Salvador a representantes de 25 países.

Durante su intervención, Ulloa aseguró que los participantes internacionales tendrán la oportunidad de conocer directamente los avances, desafíos y resultados de las políticas públicas implementadas en El Salvador durante los últimos dos años.

“Ustedes serán testigos de primera mano de lo que ha sucedido en el país”, expresó el vicemandatario, quien explicó que ministros y directores de instituciones compartirán sus experiencias en áreas como seguridad, economía y desarrollo social.

La conferencia, que se desarrolla el 16 y 17 de noviembre, busca promover el intercambio de experiencias sobre democracia, gobernanza y fortalecimiento institucional. Entre los participantes destaca la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, junto a autoridades y especialistas internacionales.

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