Incendio destruye un autobús en vivienda de Ahuachapán; no reportan lesionados

Un conductor de camión fue denunciado en redes sociales por circular en sentido contrario sobre la calle Agua Caliente, en el centro de Soyapango, San Salvador Este. La grabación fue ubicada a una cuadra de la sede de la alcaldía municipal.

Según la denuncia, el vehículo avanzó contra el sentido de circulación y posteriormente realizó un giro a la izquierda hacia la calle que conduce a la urbanización Prados de Venecia. El señalamiento fue difundido junto con un video del recorrido.

La maniobra denunciada representa un riesgo de colisión para quienes circulan por la vía y para los peatones que cruzan el sector. La información disponible no reporta un accidente ni personas lesionadas relacionadas con este episodio.

Hasta el momento de esta revisión, no se localizó un pronunciamiento de la Policía Nacional Civil o del Viceministerio de Transporte sobre una intervención o sanción en este caso. Tampoco se divulgaron la identidad del motorista ni una resolución oficial sobre lo ocurrido.

🚨 Captan a motorista de camión manejando en sentido contrario en Soyapango Usuarios grabaron al conductor circulando en contravía sobre la calle de Agua Caliente, a una cuadra de la alcaldía de San Salvador Este. En el video se observa cómo realiza un giro a la izquierda hacia la urbanización Prados de Venecia, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones. La denuncia ya circula en redes.

¿Qué opinan?

¿El VMT o la PNC deben actuar de inmediato?

#TránsitoSV #Soyapango #SeguridadVial — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 6, 2026

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