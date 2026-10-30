Sucesos
Identifican como Levi Arbaiza al joven que murió atropellado frente a la terminal de San Miguel
Levi Arbaiza, originario del cantón Tecomatal, fue identificado como el joven que falleció tras ser atropellado frente a la terminal de autobuses de San Miguel. El siniestro ocurrió el jueves 29 de octubre y la víctima murió en el lugar.
Tras el impacto, Arbaiza quedó sobre la calzada con lesiones de gravedad. Socorristas de Cruz Verde acudieron para auxiliarlo, pero al evaluarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Según versiones de testigos, el conductor del vehículo involucrado permaneció en la escena y conversó con las autoridades. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron el procedimiento correspondiente para documentar las circunstancias del atropello.
La información disponible no precisa la edad de Arbaiza ni el tipo de vehículo que lo impactó. Tampoco se ha divulgado una conclusión oficial sobre las causas del siniestro o la responsabilidad del conductor.
Principal
PNC captura a alias “Capulina” en San Luis Talpa y lo vincula al Barrio 18 Revolucionarios
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a David Alberto Escobar Guevara, alias “Capulina”, durante un patrullaje en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste. La institución lo señala como presunto integrante del Barrio 18, facción Revolucionarios.
Según el reporte policial divulgado este viernes 30 de octubre, los agentes consultaron sus datos en el sistema ONI y encontraron registros que lo vinculan con la clica Tayni Locos Revolucionarios, cancha Santa Clara. La PNC lo perfila con el rango de homeboy dentro de esa estructura.
La Policía también informó que Escobar Guevara registra antecedentes por un homicidio en grado de tentativa cometido en 2014. El reporte no detalla las circunstancias de aquel caso ni precisa si derivó en una condena o si existe una orden judicial vigente relacionada con ese hecho.
La institución anunció que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. La información disponible corresponde a la captura y al señalamiento policial; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre este nuevo proceso.
Principal
Choque entre motocicleta y automóvil deja un lesionado en el barrio San Antonio de Sensuntepeque
Un motociclista resultó lesionado tras un choque en el que también estuvo involucrado un automóvil, la noche del jueves 29 de octubre, en Sensuntepeque, Cabañas Este. La emergencia fue atendida por voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional local.
El accidente ocurrió sobre la séptima avenida Norte, en el sector del barrio San Antonio. Los socorristas acudieron después de recibir la alerta y evaluaron al hombre que conducía la motocicleta.
De acuerdo con Cruz Verde, el motociclista presentaba traumas leves y recibió asistencia en el lugar. El reporte no detalla si posteriormente necesitó traslado a un centro asistencial ni precisa su identidad o edad.
Las circunstancias que provocaron el choque no fueron especificadas en la información disponible. Tampoco se informó sobre otras personas lesionadas, por lo que no es posible atribuir responsabilidades a ninguno de los conductores involucrados.
Principal
Pasajero muere tras choque de un pick-up contra un árbol en Santa Cruz Michapa
Un hombre que viajaba como pasajero en un pick-up falleció después de que el vehículo chocara contra un árbol en la carretera Panamericana, en el distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. El impacto provocó graves daños en la carrocería y dejó a la víctima atrapada dentro de la unidad.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia. Al evaluar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible trasladarlo a un centro asistencial.
Ante las condiciones del vehículo, se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo mediante herramientas hidráulicas especializadas. Este equipo permite cortar o separar partes de la carrocería cuando el acceso a una persona atrapada resulta imposible por otros medios.
El reporte disponible no precisa la identidad ni la edad del fallecido, tampoco detalla el estado del conductor o la presencia de otros ocupantes. Las circunstancias que provocaron que el pick-up impactara contra el árbol aún no han sido esclarecidas públicamente.
🚨 HOMBRE MUERE ATRAPADO EN PICK-UP TRAS ESTRELLARSE CONTRA UN ÁRBOL EN LA PANAMERICANA
Un hombre perdió la vida luego de que el pick-up que conducía impactara de frente contra un árbol sobre la carretera Panamericana, a la altura del distrito de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Norte.
La fuerza del choque fue tan brutal que la carrocería del vehículo quedó completamente aplastada y el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos.
Comandos de Salvamento de San Martín llegó primero a la escena. Se esperaba la llegada del Cuerpo de Bomberos para realizar la extracción con equipo hidráulico especializado.
⚠️ El hecho reabre el debate sobre la velocidad y el estado de las vías en uno de los corredores más transitados del país.
¿Qué opinas de estos accidentes tan frecuentes en la Panamericana?
Comenta 👇 y comparte para que más personas estén alertas.
#Cronio #ElSalvador #Cuscatlán #Accidente #TránsitoES #ÚltimaHora
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026
Lo Más Leído
-
Tendenciashace 3 días
Día Internacional del Gato Negro: por qué se celebra este 27 de octubre y cómo combatir los mitos sobre estos felinos
-
Políticahace 3 días
Vicepresidente Ulloa dialoga con líderes de IFAC e ISCP sobre contabilidad, inteligencia artificial y transparencia en la XI Cumbre de las Américas