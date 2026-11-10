Principal
Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.
Nacionales
MARN descarta amenaza de tsunami para El Salvador tras sismo de magnitud 5.8
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que no existe amenaza de tsunami para El Salvador tras el sismo de magnitud 5.8 registrado la mañana del martes 10 de noviembre frente a la costa de Guatemala.
Según los datos revisados por el MARN, el movimiento ocurrió a las 8:54 a. m., hora salvadoreña. El epicentro se ubicó a 112 kilómetros al oeste de Barra de Santiago y el sismo tuvo una profundidad de 12 kilómetros.
Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor en distintos puntos de El Salvador. También hubo reportes de que se percibió en el sur de Honduras.
El MARN comunicó que no había amenaza de tsunami para la costa salvadoreña en la misma actualización en la que publicó los datos revisados del sismo.
Economia
Terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía sus horarios de atención de forma permanente para potenciar el comercio exterior
Como parte del plan integral para optimizar las cadenas de suministro y agilizar el intercambio comercial, ADIMEX El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunciaron la ampliación permanente de los horarios de atención 24/7 en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Esta medida estratégica se implementará a partir de este lunes 9 de noviembre para garantizar una operatividad continua en la recepción, custodia y despacho de mercancías, brindando mayor flexibilidad operativa a importadores, exportadores, agencias aduanales y aerolíneas de carga.
La disposición afianza los avances obtenidos por el país para convertir al principal aeropuerto nacional en el hub logístico de referencia en Centroamérica, facilitando el acceso a nuevos mercados globales.
Con este paso, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de generar un clima de negocios favorable que continúe atrayendo inversión extranjera directa y capital estratégico al país.
La articulación eficiente entre las instituciones del Estado y el sector privado demuestra que la modernización de los activos logísticos nacionales es un motor activo para dinamizar la economía, generar empleo calificado e insertar plenamente a El Salvador en las dinámicas del comercio global.
Judicial
Condenan en ausencia a hombre a 23 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a Antonio Granados García a 23 años de prisión. El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y tres por agrupaciones ilícitas.
El homicidio ocurrió la noche del 9 de enero de 2016 en Chapeltique, San Miguel. Según la investigación fiscal, Granados García y otros integrantes de la MS-13 atacaron a un hombre cuando bajaba de su vehículo para abrir el portón de su vivienda. La víctima murió tras recibir varios disparos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que las pruebas acreditaron la participación de Granados García en el crimen y su pertenencia a la clica Normandi Locos Salvatrucha de la MS-13, que operaba en Chapeltique.
El tribunal dictó la sentencia en ausencia de Granados García, quien había sido declarado rebelde en el proceso.
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