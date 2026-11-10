Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán

Como parte del plan integral para optimizar las cadenas de suministro y agilizar el intercambio comercial, ADIMEX El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunciaron la ampliación permanente de los horarios de atención 24/7 en la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Esta medida estratégica se implementará a partir de este lunes 9 de noviembre para garantizar una operatividad continua en la recepción, custodia y despacho de mercancías, brindando mayor flexibilidad operativa a importadores, exportadores, agencias aduanales y aerolíneas de carga.

La disposición afianza los avances obtenidos por el país para convertir al principal aeropuerto nacional en el hub logístico de referencia en Centroamérica, facilitando el acceso a nuevos mercados globales.

Con este paso, el Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de generar un clima de negocios favorable que continúe atrayendo inversión extranjera directa y capital estratégico al país.

La articulación eficiente entre las instituciones del Estado y el sector privado demuestra que la modernización de los activos logísticos nacionales es un motor activo para dinamizar la economía, generar empleo calificado e insertar plenamente a El Salvador en las dinámicas del comercio global.

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