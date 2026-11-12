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Identifican a motociclista fallecido en la carretera Panamericana, en Santa Tecla
Ricardo Quintanilla, de 41 años, fue identificado como el motociclista que falleció la mañana del jueves 12 de noviembre en un accidente de tránsito en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
El choque ocurrió alrededor de las 6:30 a. m., en el retorno de la carretera Panamericana hacia Ciudad Merliot.
Según el reporte del accidente, la motocicleta que conducía Quintanilla impactó contra los separadores viales del retorno.
Los reportes consultados no precisaron qué provocó el impacto.
Judicial
Condenan a 26 integrantes del Barrio 18 en Santa Ana; uno recibe 115 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños fueran condenados a penas de entre 20 y 115 años de prisión, tras comprobar su participación en actividades criminales en el departamento de Santa Ana.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Los condenados pertenecían a la tribu Santa Ana, cancha El Edén, de dicha estructura criminal.
La pena más alta fue impuesta a Emmanuel Alexander Ortiz Aguilar, señalado como palabrero de la organización, quien acumuló 115 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.
Asimismo, Omar Giovanni Portillo Molina y Carlos Arturo Hernández recibieron 85 años de cárcel cada uno, mientras que Jorge Alberto Morán Sarmiento fue condenado a 75 años de prisión. Los tres también fueron vinculados al homicidio de un comerciante.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el crimen ocurrió en 2022, cuando un vendedor de pan francés ingresó a la colonia San Mauricio, en Santa Ana, para comercializar sus productos. En ese lugar fue interceptado por integrantes de la estructura, quienes lo atacaron con armas blancas hasta causarle la muerte.
Posteriormente, los responsables trasladaron el cuerpo y lo arrojaron a un pozo, donde fue localizado días después por las autoridades.
En cuanto al resto de los condenados, 11 integrantes identificados como homeboys recibieron penas de 30 años de prisión cada uno, mientras que siete colaboradores y cuatro civiles activos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
La Fiscalía señaló que las condenas fueron establecidas de acuerdo con la participación y responsabilidad individual de los procesados en los hechos investigados.
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Muere Regina Torné, la recordada actriz de «El Chavo del 8», a los 82 años
El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Regina Torné, reconocida por su participación en la emblemática serie «El Chavo del 8» y por su destacada interpretación de Mamá Elena en la película «Como agua para chocolate». La artista murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 82 años.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que mediante un comunicado expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. La organización destacó su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario, cualidades que la convirtieron en una de las figuras representativas de su generación.
Regina Torné, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, México. A lo largo de más de cinco décadas desarrolló una carrera artística en el cine, el teatro y la televisión.
Para millones de televidentes latinoamericanos, uno de sus personajes más recordados fue Gloria, la tía de Paty, en «El Chavo del 8». Su participación en 1978 dio lugar a varios momentos memorables junto a Don Ramón, quien mostraba un evidente interés por la nueva vecina de la famosa vecindad.
Sin embargo, su trayectoria artística fue mucho más amplia. En 1992 alcanzó un importante reconocimiento internacional al interpretar a Mamá Elena en «Como agua para chocolate», película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su actuación como la estricta madre de Tita le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.
También participó en producciones televisivas como «Agujetas de color de rosa», «Retrato de familia», «La loba» y «Cielo rojo», consolidando una trayectoria que abarcó distintas generaciones del entretenimiento mexicano.
En 2014 anunció su retiro de los escenarios y posteriormente se trasladó a Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para compartir sus conocimientos con nuevos talentos.
Hasta el momento, la familia y la Asociación Nacional de Actores no han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Según medios mexicanos, la actriz murió en su residencia de Ciudad de México.
Con su partida, el cine y la televisión mexicana despiden a una intérprete cuya trayectoria dejó huella en producciones que continúan siendo recordadas por el público latinoamericano.
La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as
Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab
— Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026
Internacionales
Reportan presencia de tropas salvadoreñas en el estadio Sylvio-Cator de Haití
Medios haitianos reportaron este jueves 12 de noviembre la presencia de militares salvadoreños en el estadio Sylvio-Cator, en Puerto Príncipe. Según esas versiones, el contingente tomó posiciones en el recinto durante un operativo en la capital haitiana.
Los reportes señalan que el estadio había estado ocupado por integrantes de la coalición de pandillas Viv Ansanm. Hasta el momento, las autoridades de El Salvador y Haití no han confirmado públicamente que el recinto funcione como base de operaciones.
El despliegue salvadoreño comenzó tras la desaparición de cuatro aerotécnicos que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los cuatro fueron vistos por última vez tras un ataque armado el 18 de octubre en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets. Su paradero sigue sin esclarecerse.
El presidente Nayib Bukele anunció el 21 de octubre una operación para localizarlos. Desde entonces, el contingente salvadoreño también ha participado en operativos contra pandillas en Haití.