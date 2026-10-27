Principal
Identifican a Efraín Atilio Rodas López, motociclista que murió al impactar contra una vaca en La Paz
Efraín Atilio Rodas López fue identificado como el motociclista que falleció la mañana de este martes tras impactar contra una vaca que cruzaba la carretera que conduce al distrito de Tapalhuaca, en el municipio de La Paz Oeste. La víctima residía en el caserío Tierra Prometida, en el distrito de Zacatecoluca, según información proporcionada por autoridades y medios locales. La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el conductor embistió al animal mientras este cruzaba la vía, resultando también el bovino con golpes; agentes policiales acudieron al lugar para procesar la escena y acordonar la zona.
El percance se registra en un tramo rural de la vía hacia Tapalhuaca y se suma a la elevada siniestralidad vial que enfrenta el país. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 26 de octubre de 2026 El Salvador acumula 18,187 accidentes de tránsito, que han dejado 13,028 personas lesionadas y 1,205 fallecidos. Las principales causas reportadas por las autoridades son la distracción al conducir, la invasión de carril y la falta de respeto a las señales de prioridad.
Este tipo de incidentes con animales en carreteras no es aislado en El Salvador, donde el tránsito de ganado por vías rurales sigue generando riesgos para conductores, especialmente motociclistas. En el caso de Rodas López, el impacto fue de tal gravedad que provocó su muerte en el lugar de los hechos. La PNC mantiene las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.
El hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas en carreteras de zonas rurales y la necesidad de mayor control sobre el cruce de animales en vías de tránsito frecuente. Hasta el momento no se han reportado otros lesionados en el incidente de Tapalhuaca.
Nacionales
Buscan a Andrés Pascual, de 62 años, tras accidente en Cabañas: familia pide ayuda para localizarlo
La familia de Andrés Pascual, de 62 años, solicita ayuda para localizarlo después de un accidente de tránsito registrado en Cabañas. Según el reporte difundido, el vehículo que conducía estuvo a punto de caer a un barranco, pero posteriormente no se logró establecer su paradero.
Voluntarios de Comandos de Salvamento, seccional Sensuntepeque, se sumaron a la búsqueda en el sector del percance. La institución informó que los recorridos realizados en el lugar no habían permitido encontrar al conductor.
Los socorristas también indicaron que consultaron con la Policía Nacional Civil y en el hospital nacional, sin obtener información sobre su ubicación. El reporte no precisa las circunstancias posteriores al accidente ni confirma si Pascual recibió atención médica o fue trasladado por particulares.
Quienes lo hayan visto o tengan información que permita localizarlo pueden comunicarse a los teléfonos 6095-7528 y 7777-9524, divulgados en el llamado de búsqueda. Hasta la información consultada, no se había confirmado su localización.
Política
Vicepresidente Ulloa dialoga con líderes de IFAC e ISCP sobre contabilidad, inteligencia artificial y transparencia en la XI Cumbre de las Américas
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con Jean Bouquot, presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y Jesús Henríquez, presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), para analizar el papel estratégico de la contabilidad pública, la auditoría y la información financiera en el fortalecimiento de la transparencia. El encuentro se enmarca en la XI Cumbre de las Américas 2026, que se celebra del 27 al 29 de octubre en el Hotel Hilton de San Salvador y reúne a más de mil profesionales contables de Latinoamérica. La cumbre, organizada por el ISCP bajo los estándares de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), aborda temas como la inteligencia artificial, la digitalización, la atracción de talento y la ética en la profesión.
Durante el diálogo, Ulloa destacó los desafíos que plantea la transformación tecnológica y la relevancia de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y blockchain en la contabilidad y la economía digital. Señaló la necesidad de robustecer los marcos normativos para modernizar el ejercicio profesional y generar condiciones adecuadas ante estas nuevas dinámicas. También resaltó los avances en la capacitación de servidores públicos: más de 16 mil trabajadores gubernamentales han sido certificados en áreas como tecnología, ética y finanzas a través de iniciativas de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que él preside, con el objetivo de mejorar el servicio estatal a la población.
Los representantes del sector contable reconocieron el progreso de El Salvador en distintas áreas y propusieron impulsar mesas técnicas, fortalecer la articulación del gremio, atraer a nuevas generaciones a la profesión y definir el perfil que deberá asumir el contador público frente a la transformación tecnológica y económica global. En la sesión también participaron Nelson Hahn, presidente de la AIC; Valentín Pich, presidente del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA); y José Miranda, presidente organizador de la cumbre. El evento inaugura su agenda con una conferencia magistral de Bouquot sobre la visión global de la profesión en tecnología e innovación para un futuro sostenible.
La sede de la XI Cumbre fue obtenida por El Salvador tras la edición de 2024 en República Dominicana, en reconocimiento a los avances económicos del país. La programación incluye discusiones sobre activos digitales, resiliencia de pequeñas y medianas prácticas, transparencia y anticorrupción, lo que posiciona al país como espacio de diálogo regional sobre la modernización del sector contable.
Nacionales
Un paseo terminó en tragedia: pareja colombiana muere ahogada en la Costa del Sol
Gilbert Montilla y su esposa, Gloria Aleyda Meza Rico, fueron identificados en información difundida desde Colombia como la pareja que perdió la vida tras ser arrastrada por corrientes marinas en la playa Costa del Sol, en El Salvador. El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre, en el sector del cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, La Paz Centro.
La noticia causó consternación en el municipio colombiano de Líbano, de donde era la pareja. Montilla era reconocido como escritor y emprendedor. Sin embargo, los primeros reportes de socorro consignaron un nombre distinto para el hombre fallecido, por lo que esa diferencia permanece pendiente de aclaración.
Comandos de Salvamento, seccional Nonualcos, informó que guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes ya no presentaban signos vitales. La emergencia también movilizó a la Marina Nacional y a otras instituciones para buscar a una tercera persona arrastrada por el mar.
El incidente coincidió con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para el 26 al 30 de octubre, aunque no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya causado la tragedia. La información inicial sobre las identidades y el desarrollo del rescate continúa requiriendo precisiones de las autoridades.