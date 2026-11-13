Identifican a don Gilberto, adulto mayor que murió atropellado por un bus de la ruta 113 en Cuscatlán

Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de intentar quitarle la vida a su expareja, de quien se había separado hace aproximadamente un año. El hecho ocurrió en los condominios Santa Lucía, en el distrito de Santa Ana.

La imputada, identificada con las iniciales N. I. R. B., habría llegado el pasado 24 de septiembre a la vivienda del hombre, donde ambos sostuvieron una discusión. Según las investigaciones, cuando la víctima se dio la vuelta, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas.

Pese a las lesiones, el hombre logró pedir ayuda y un vecino alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir. La sospechosa fue capturada en flagrancia.

El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó que la acusada permanezca detenida mientras avanza el proceso por homicidio agravado imperfecto o tentado. Además, estableció un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones.

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