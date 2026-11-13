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Identifican a don Gilberto, adulto mayor que murió atropellado por un bus de la ruta 113 en Cuscatlán
Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un autobús de la ruta 113 en el departamento de Cuscatlán. El lamentable accidente ocurrió el jueves 12 de noviembre.
La víctima fue identificada como Gilberto Laínez, originario del distrito de San Ramón, Cuscatlán, cuya identidad se dio a conocer en las últimas horas.
Tras el atropello, don Gilberto fue auxiliado y trasladado con vida a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La unidad involucrada pertenece a la ruta 113, que presta servicio entre Cojutepeque y San Salvador. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.
Judicial
Mujer es enviada a prisión por presuntamente intentar matar a su expareja en Santa Ana
Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de intentar quitarle la vida a su expareja, de quien se había separado hace aproximadamente un año. El hecho ocurrió en los condominios Santa Lucía, en el distrito de Santa Ana.
La imputada, identificada con las iniciales N. I. R. B., habría llegado el pasado 24 de septiembre a la vivienda del hombre, donde ambos sostuvieron una discusión. Según las investigaciones, cuando la víctima se dio la vuelta, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas.
Pese a las lesiones, el hombre logró pedir ayuda y un vecino alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir. La sospechosa fue capturada en flagrancia.
El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó que la acusada permanezca detenida mientras avanza el proceso por homicidio agravado imperfecto o tentado. Además, estableció un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones.
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Capturan a dos sujetos con droga, dinero y un vehículo en la carretera Longitudinal del Norte
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos sujetos tras sorprenderlos en posesión de droga durante un procedimiento realizado en el departamento de Chalatenango.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Alexander Aguilar Rivera, de 28 años, y Juan Carlos Rodríguez Ramírez, de 33, quienes fueron intervenidos sobre el kilómetro 52 y medio de la carretera Longitudinal del Norte.
El procedimiento se desarrolló en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, donde los agentes incautaron marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y un vehículo.
Según informó la PNC, ambos sujetos serán remitidos ante las autoridades correspondientes para enfrentar un proceso judicial por el delito de tráfico ilícito.
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Capturan a conductor ebrio tras provocar accidente de tránsito en Chalatenango: tenía 292 grados de alcohol
Un conductor fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de provocar un accidente de tránsito mientras manejaba bajo los efectos del alcohol en Chalatenango Sur.
El detenido fue identificado como Elmer Alexander Rivera Guardado, de 40 años, quien chocó contra la parte trasera de otro vehículo cuando circulaba por la calle que conduce al barrio La Sierpe.
Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron que conducía con 292 grados de alcohol, una elevada cantidad que representa un grave riesgo para la seguridad vial.
El percance dejó daños materiales y, tras su captura, Rivera Guardado será remitido ante las autoridades correspondientes para enfrentar un proceso por el delito de conducción peligrosa.