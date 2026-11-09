Principal
Identifican a Cristino Anzora y Claudia Mestizo como las dos víctimas mortales del accidente en Acajutla
Cristino Anzora y Claudia Mestizo fueron identificados como las dos personas que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo sobre la carretera Litoral, en las cercanías del puente San Pedro, cantón San Pedro Belén, distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste.
El percance se registró en el tramo que conecta Acajutla con Metalío. Involucró un pick-up y una camioneta todo terreno. Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor del segundo vehículo habría sobrepasado e invadido el carril contrario, impactando al otro automotor. Las imágenes del lugar muestran el pick-up plateado con graves daños frontales y la camioneta volcada sobre la vía.
Además de las dos víctimas mortales, el accidente dejó a cinco personas lesionadas, quienes recibieron asistencia prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento y otras instituciones de socorro. Unidades de la PNC acudieron al lugar, acordonaron la zona y realizaron las inspecciones técnicas correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer responsabilidades.
Negocios
Criollos presenta su propuesta de pupusas y comida típica en San José Villanueva
El restaurante Criollos celebró el viernes 6 de noviembre la bendición de sus instalaciones en el distrito de San José Villanueva, La Libertad Este. Durante la actividad, el establecimiento presentó a los asistentes su propuesta de comida típica salvadoreña, que incluye pupusas, carnes y otros platillos.
Mario Rodríguez, propietario de Criollos, explicó que el proyecto comenzó a tomar forma en 2021 y que su apuesta es especializarse en la cocina salvadoreña. Durante la jornada, Rodríguez invitó a las familias y a quienes visitan el distrito a conocer el local y probar su menú.
La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, acompañó la bendición y felicitó a la familia Rodríguez por el emprendimiento. También animó a quienes tienen interés en abrir un negocio en el distrito a acercarse a la municipalidad. «Nosotros como alcaldía le vamos a ayudar», expresó ante los asistentes.
Criollos se ubica sobre la calle principal de San José Villanueva, junto a la residencial La Hacienda. En el reportaje se mostró parte de la oferta del restaurante, entre ella las pupusas servidas con curtido y salsa, así como la atención a los comensales durante la actividad.
Principal
Dos muertos y varios heridos en choque en carretera Litoral, Acajutla: identifican a Cristino Anzora y Claudia Mestizo
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 en la carretera Litoral, cerca del puente San Pedro en el distrito de Acajutla (Sonsonate Oeste), dejó dos personas fallecidas y al menos dos lesionadas, según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC). Reportes posteriores identificaron a los fallecidos como Cristino Anzora y Claudia Mestizo, y elevaron a cinco el número de heridos que recibieron atención médica. Las imágenes difundidas por autoridades muestran un vehículo plateado (tipo pick-up) con daños severos en el frente y otro volcado, lo que sugiere un impacto de alta velocidad entre al menos dos unidades.
Equipos de la PNC acordonaron la zona y realizan las inspecciones técnicas para determinar las causas exactas, posibles excesos de velocidad, fallas mecánicas o imprudencias, y deducir responsabilidades penales. Los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario tras recibir atención prehospitalaria en el sitio. El percance se produce en un tramo de la carretera Litoral que históricamente registra alta siniestralidad en la zona occidental del país, especialmente en horarios nocturnos y con tráfico hacia o desde Acajutla.
Este hecho se enmarca en un panorama nacional preocupante: entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 18,818 accidentes de tránsito en El Salvador, con 13,541 personas lesionadas y 1,260 fallecidas. La cifra de colisiones representa un incremento del 1.4 % respecto al mismo período de 2025. Autoridades atribuyen la mayoría de los casos a distracción, velocidad excesiva e imprudencia. La información continúa en desarrollo mientras se esperan más detalles oficiales sobre las circunstancias y posibles detenciones.
Nacionales
¿Hay multa por llevar baúl en la moto? El VMT aclara que su uso está permitido
El Viceministerio de Transporte (VMT) aclaró el domingo 8 de noviembre que llevar un baúl o una caja trasera en una motocicleta no constituye una infracción de tránsito en El Salvador. La institución aseguró que no ha impuesto multas por el solo uso de este accesorio.
El pronunciamiento surgió tras la difusión de publicaciones en redes sociales que atribuían a los gestores de tránsito supuestas sanciones por llevar baúles. El VMT desmintió esas versiones a través de su cuenta oficial en X.
La aclaración se refiere al uso del accesorio, mientras que las reglas generales sobre el transporte de carga siguen vigentes. La carga no debe sobresalir por los costados del vehículo ni comprometer su estabilidad o la capacidad del conductor para maniobrar.
El VMT también pidió a la población consultar sus canales oficiales antes de compartir publicaciones sobre supuestas multas que puedan generar confusión entre los motociclistas.
Aclaramos a la población que portar baúl en motocicleta no constituye una falta a la normativa de tránsito y no se ha impuesto ninguna sanción por ello.
Instamos a las personas a no difundir información falsa que busca generar confusión. https://t.co/CFvzfeLBLC
— VMT (@VMTElSalvador) November 8, 2026