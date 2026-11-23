La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Manuel Alexi López Melara fuera condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de un pandillero, gracias a las recientes reformas legales.

El crimen ocurrió en julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, cantón Isla San Sebastián, distrito de San Dionisio, Usulután. De acuerdo con las investigaciones, luego de un altercado, López Melara llegó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un machete.

Cuando la persona intentó huir, fue interceptada por otro sujeto, quien ya enfrenta un proceso judicial por este hecho, lo que permitió que López Melara le ocasionara las lesiones que le quitaron la vida. Manuel Alexi López Melara fue condenado por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.

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